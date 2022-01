Running: el calendario 2022 toma forma y la elite uruguaya se prepara

El año 2022 ya se puso en marcha para los corredores uruguayos, tanto de elite como amateurs, con muchos de ellos disputando la Corrida San Fernando de Maldonado y Punta del Este del pasado 8 de enero, y el calendario para el primer semestre ya tiene programadas varias carreras de calle de 8K, más dos media maratones y muy seguramente la vuelta de la Maratón de Montevideo.

Con el regreso del deporte luego de las medidas sanitarias por la pandemia de covid-19, los atletas y runners entrenaron con objetivos concretos en el horizonte con la vuelta de las carreras en una nueva normalidad, con protocolos para el desarrollo de las competencias de forma segura.

La primera gran prueba masiva que reunió a los principales corredores del país fue la San Felipe y Santiago en noviembre.

Diego Battiste

Una corredora por la rambla

Luego, el año nuevo comenzó con el regreso de la San Fernando en Maldonado y Punta del Este.

El verano continuará con varias carreras más, algunas de ellas homologadas por la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), el ente rector del atletismo.

Este sábado 22 es la siguiente cita en la 8K y 5K que se corre en el balneario La Floresta, Canelones, yendo hasta Costa Azul y volviendo. Será la segunda fecha organizada por la CAU y la Intendencia de Canelones, luego de la del Parque Roosevelt el pasado 5 de diciembre.

En febrero será la tercera etapa entre Atlántida y Parque del Plata, también en 8K y 5K, a disputarse el día 5.

The Sports Shot / Nicolás Cuestas

Nicolás Cuestas, Martin Mañana y Gonzalo Gervasini en Cachí, Salta

Esas pruebas están “enmarcadas dentro del Campeonato Nacional de la Confederación”, dijo el presidente de la CAU, Marcos Melazzi, en su lanzamiento. “Van a permitir que la gente de distintos puntos del país llegue, disfrute de la costa canaria y de un evento donde el circuito va a estar medido, que va a tener un tiempo oficial, van a participar de un campeonato que recorre distintos puntos del país y va a ser una fiesta para los turistas”.

Luego, Maldonado tendrá una de las clásicas del verano el 12 de febrero cuando se corra en Piriápolis la Doble San Antonio, que sube y baja el cerro de dicho balneario

Suben los kilómetros

Luego de febrero, vendrán carreras que tendrán más kilómetros, para quienes se animan a la media maratón (21K) y también para seguir la planificación de quienes estén en el plan de entrenamiento rumbo a la maratón (42,195K).

En el mes de marzo, en fecha a definir entre el 13 y el 20 de marzo, se realizará en Ciudad de la Costa una carrera de 21K y 15K, que cerrará la temporada de carreras de verano de la CAU y Canelones.

The Sports Shot / Nicolás Cuestas

Andrés Zamora en Cachí, Salta

En abril, el día 10, se llevará a cabo la Corré Montevideo 21K, otra tradicional carrera que vuelve a la rambla capitalina.

Será la antesala ideal para llegar a la Maratón de Montevideo, prueba que aún no está 100% confirmada pero que está encaminada para su regreso luego de dos años sin hacerse. Desde la comuna indicaron a Referí que es casi seguro que se haga y que en los próximos días se conocerán bien los detalles. Lo que ya está estimado es que se llevaría a cabo a principios del mes de mayo.

En ese mes, además, está confirmado que el 22 de mayo se realizará la media Maratón de Punta del Este, otra opción para correr varios kilómetros.

Se preparan en Salta

La ciudad de Cachí, en Salta, Argentina, estos días se ha visto invadida por los principales atletas uruguayos, quienes fueron ahí para entrenar en la altura.

The Sports Shot / Nicolás Cuestas

Martín Cuestas y Gonzalo Gervasini en Cachí, Salta

El profesor Martín Mañana se instaló con su team. “En el caso de los maratonistas Andrés Zamora, Nicolás y Martín Cuestas, estamos preparando la Maratón de Sevilla (20 de febrero), donde intentaremos clasificar al Mundial de Oregon de julio y a los Odesur de mayores”, contó a Referí.

El equipo también lo integran Christian Zamora, Jairo Moreira, quienes buscarán mejorar marcas y clasificar a los Iberoamericanos y Odesur, y el juvenil Gonzalo Gervasini, que se prepara para el Sudamericano sub 23, Odesur sub 18, Panamericano sub 20 y el Mundial sub 20 de Cali.

Mientras que Déborah Rodríguez, también entrenada por Mañana, por estos días se prepara en Uruguay.

Otro grupo celeste en Cachí es el de Pía Fernández, Eduardo Gregorio y Clarisse Bermúdez, quienes suelen compartir entrenamientos con los otros atletas uruguayos.

"Acá me encuentro, a 2500 metros de altura, viviendo tremenda experiencia en Cachí, Salta. Un lugar al que siempre quise venir", comentó Bermúdez en sus redes, al comentar su primera experiencia entrenando en ese lugar Argentina al que llegan los atletas para lograr una mayor capacidad aeróbica.

Por su parte, Pía ya tiene más experiencia en Salta. “Estoy preparando el Sudamericano indoor de Cochabamba de febrero”, dijo a Referí, quien más adelante correrá los Grand Prix uruguayos y luego irá a Europa a correr carreras "fuertes" para buscar marca para el Mundial de Oregon, el gran objetivo de 2022, un año que ya se corre.

Próximas fechas de carreras de calles en Uruguay: