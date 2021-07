Salinas anunció que el plan de vacunación "empresa a empresa" se hará en frigoríficos, avícolas e industrias

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, afirmó este lunes a Telemundo que luego del plan "Barrio a Barrio" comenzará el plan de vacunación "empresa a empresa" en Montevideo. "Lo vamos a poner a disposición en frigoríficos, avícolas e industrias. Porque nos protegemos entre todos y es bueno que los compañeros tengan la disposición de que llegue un móvil y así vacunarse", señaló.

"Estamos llevando la vacuna a los lugares mas recónditos y no nos vamos a detener hasta llevar la vacuna hasta el ultimo uruguayo", aseguró.

Esta etapa se hará luego de que finalice el "Barrio a Barrio", que comenzó este lunes en el Municipio F, en asentamientos como el de Santa María Eugenia. Ahí viven 236 familias que serán vacunadas, informó a Telemundo el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian. "Estamos trabajando para –en estas dos o tres semanas– poder ir a todos los barrios de Montevideo", afirmó.

El Plan "Barrio a Barrio" se desplegará en 56 barrios y asentamientos de Montevideo y en unas 90 ollas populares de Canelones, a cada una de las que concurren alrededor de 200 personas.

Por otro lado, Salinas fue consultado por la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus. El ministro afirmó que no le gusta "entrar en contradicción" con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que ya ha manifestado la posición contraria. "Tenemos visiones complementarias del tema. En cuanto a la población en general, me parece que sí es correcto que sea voluntaria y que el método sea la persuasión", dijo.

Lacalle había señalado el pasado jueves que no estaba de acuerdo con la obligatoriedad. "No estuvimos nunca de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna", apuntó y agregó: "Por suerte, como muchos de nosotros pensamos y éramos optimistas, la gran mayoría de los uruguayos se ha ido a vacunar. Si uno ve en las encuestas, la intención de vacunación es enorme, por eso no creo en este caso en la obligatoriedad", aseguró.

A su vez, Salinas dijo que conversará con Lacalle para estudiar la posibilidad de la cuarentena obligatoria a viajeros que vuelvan del exterior hasta que tengan el resultado del PCR que debe ser realizado a los 7 días del test obligatorio con el que se puede ingresar al país. "El cambio puede ser que lo que hoy es una recomendación de aguardar el resultado del PCR, sea parte de la normativa, quizás esa sea la variante", señaló.

El MSP recomienda aguardar el resultado del test para finalizar la cuarentena de los viajeros pero no lo está obligando actualmente.