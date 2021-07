Salinas en la interpelación: “Hechos y no palabras”, “rompimos las chacras” y el “pequeño ejército”

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, comparece este martes ante la Cámara de Senadores en la interpelación convocada por el senador frenteamplista Daniel Olesker. Entre datos, frases y golpes a la mesa, el secretario de Estado realizó su primera intervención de la jornada donde hizo un repaso de distintos números, acciones tomadas por la cartera que lidera y comparó la situación de Uruguay con los países de la región y también con Europa.

"Hicieron 75 preguntas", dijo Salinas tras pasarle la palabra al subsecretario de Salud José Luis Satdjián para responder la número 39 y sin notar que su micrófono permanecía abierto. La interpelación comenzó a las 10 de la mañana y se extenderá por varias horas más. Mientras el Frente Amplio hizo hincapié en el concepto de muertes evitables, desde el gobierno defendieron la gestión de la epidemia tanto desde el punto de vista sanitario como económico.

"Nunca se tuvo que elegir a quién dejar vivir y a quién dejar morir. Eso es una hazaña", destacó Salinas.

Uno de los puntos que remarcó el ministro en su intervención fue la letalidad del virus en el país. Es decir, la cantidad de fallecidos sobre los contagios reportados. Con datos actualizados hasta la semana epidemiológica 21 (última semana de mayo) Uruguay tenía una letalidad del 1,4%, según los números presentados por el ministro.

Esa cifra, y en ese momento, lo ubicaba como el mejor del Mercosur ya que Paraguay (2,6%) y Bolivia (3,9%) eran los otros que tenían mejores números. En este caso también influye la capacidad de testeo, ya que cuantos más casos pasan por debajo del radar aumenta la letalidad.

Salinas también mostró la mortalidad (fallecidos sobre población total) y Uruguay también se ubicaba como el mejor del bloque. “Comparado con el Mercosur tiene la menor tasa de mortalidad. Es hechos y no palabras”, dijo Salinas durante su intervención. Esa frase fue utilizada de manera recurrente por el excandidato del Frente Amplio Daniel Martínez sobre el final de la campaña electoral de 2019.

Hasta la última semana de mayo, Uruguay tenía 1.137 fallecidos por cada millón de habitantes mientras que Paraguay tenía 1.230. Brasil, el de peores registros, llevaba 2.281 fallecidos por cada millón de habitantes.

Tetris

El gobierno aseguró en la interpelación que durante toda la epidemia nunca abandonó la estrategia recomendada por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) conocida como Tetris (rastreo, testeo y aislamiento, por sus siglas en inglés).

“Nunca, nunca, nunca, nunca se abandonó el tetris. Sí se pudo haber perdido el hilo epidemiológico ex ante pero el posterior no. Se siguió con el rastreo”, aseguró durante la interpelación.

El jerarca aseguró que en diciembre había 58 rastreadores en Montevideo, llegaron a 100 en mayo y bajaron a 94 en junio. A eso se le suman 40 médicos voluntarios que también trabajan como rastreadores.

“Un verdadero pequeño ejército de 134 personas rastreando en Montevideo”, aseguró. En el interior son unos 157.

Estado presente

Otro de los puntos que destacó el ministro de Salud Pública fue el accionar del Estado a lo largo de toda la epidemia y destacó algunos hitos de su gestión.

“Aquí tuvimos un Estado más presente que nunca. Aquí no hubo un Estado que se borró de la pandemia”, aseguró durante la interpelación.

Uno de los elementos que destacó fue la capacidad de diagnóstico de Uruguay y mencionó específicamente el trabajo conjunto de la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública y el Institut Pasteur.

“En mi caso tuve que ir personalmente para que el Instituto Pasteur tuviera las muestras. Si no no tendríamos test diagnóstico, no tendríamos independencia diagnóstica en PCR. Y eso es importante que hoy se sepa. Rompimos las chacras”, dijo el ministro.

Uruguay logró al inicio de la pandemia producir sus propios tests de PCR, lo que le permitió tener una alta capacidad de diagnóstico.

Camas de CTI

Durante toda la epidemia el gobierno ha ido aumentando la capacidad de camas de CTI a lo largo del país hasta llegar a 1.069 lugares de cuidados intensivos, más del doble de lo que había en el inicio de la pandemia.

“Nunca faltó un recurso material cuando hubo un recurso sanitario exigido y pedido. Siempre hubo sinergia”, dijo y cuestionó la “falsa dicotomía” entre economía y salud.

El ministro dijo que no aumentar las camas hubiera sido una “omisión imperdonable” y sostuvo que hoy “estaríamos en el horno” de haber mantenido la situación inicial.