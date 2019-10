Sanguinetti cambió su opinión sobre Vivir sin miedo: "La seguridad del país está en juego"

El expresidente Julio María Sanguinetti cambió su opinión sobre el referéndum por seguridad que se realizará el próximo 27 de octubre y que encabeza el nacionalista Jorge Larrañaga. El político colorado no había firmado en la campaña de firmas, pero en un video difundido por estas horas en redes sociales expresó estar "pensando de otro modo". "La mayoría de nuestros compañeros están encartando con el sí. Nos parece bien, es el ejercicio de la libertad", dijo.

"Nos parece una formidable reacción frente a todo quietismo de un gobierno que no solo tiene los peores resultados de seguridad sino además los desconoce, dicen que está muy bien y que hay que seguir así", argumentó.

Sanguinetti dijo que la reforma tiene dos oposiciones: la del PIT-CNT y el Frente Amplio y la de Guido Manini Ríos, el candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, la que consideró paradójica. "Mucha de la gente que lo acompaña piensan que él representa la intervención militar en la seguridad. Y él ha dicho que está en contra, que no representa eso porque no cree que las fuerzas militares deban intervenir en los temas militares", explicó.

El expresidente se ubicó el el centro, donde dice que su ubica "la mayoría". "Cada uno puedo optar. Yo digo que como respeté la intención y tuve pruritos jurídicos para no acompañar en aquel momento, hoy estoy pensando de otro modo. Pero, de cualquier manera, que cada uno haga lo que realmente entienda porque la seguridad del país está en juego", finalizó.

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, dio libertad de acción a los dirigentes del partido para apoyar o no la reforma. El líder de Ciudadanos dijo que la decisión va en sintonía con una resolución tomada por la convención nacional e informó que su sector no ensobrará ya que considera que las soluciones a la seguridad no van por la “dureza” de las “penas” ni por “militarizar” la policía, lo cual le parece una “pésima idea”.

Las cuatro propuestas

Guardia Nacional

La propuesta de Larrañaga que generó más ruido fue la de crear una Guardia Nacional formada por hasta 2000 militares que colaboren en determinadas tareas con la policía. De aprobarse esa reforma, será competencia de la Guardia Nacional “velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes”; “amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas y “llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado”.

A su vez, le competerá “participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo y realizar todas las demás tareas tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad pública que le encomiende el Poder Ejecutivo”.

Si prospera, dependerá del Ministerio de Defensa y con la coordinación operativa del Ministerio del Interior.

Cumplimiento efectivo de las penas

La reforma también propone habilitar los allanamientos nocturnos para, entre otras cosas, combatir al narcotráfico, y comenzar a aplicar el “cumplimiento efectivo de las penas” para determinados delitos. Eso quiere decir que en casos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado, trata de personas o delitos de estupefacientes no se podrá aplicar la libertad anticipada.

Quien haya cometido esos delitos tampoco podrá gozar de libertad vigilada y vigilada intensiva, “ni ningún otro beneficio liberatorio o sustitutivo de la privación de libertad, debiendo cumplirse en todos los casos la pena dispuesta en forma efectiva”.