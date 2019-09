Sanguinetti defendió a Robert Silva: el FA volvió a su "condición original" de "descalificar"

El expresidente Julio María Sanguinetti defendió públicamente al candidato a vicepresidente Robert Silva, sobre quien el Frente Amplio (FA) apuntó en los últimos días por presuntas incompatibilidades entre su cargo como secretario general de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y su trabajo en Teyma Construcción.

Sanguinetti, que encabeza una lista al Senado, y Silva, compañero de fórmula del candidato Ernesto Talvi, fueron los principales oradores de un acto de la lista 2000, en el que también habló el exministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau.

"Hay por ahí chisporroteos malignos del FA que ha vuelto a su condición original: descalificar. Antes, los tupamaros, primero descalificaban, te acusaban de torturador y después te mataban. Luego, el FA aprendió una técnica un poco más sutil. Primero, te difamo, después te enchastro y, después, te trato de destruir políticamente", afirmó el exmandatario (1985-1990 y 1995-2000).

"No te preocupes, Robert. Primero, porque las cosas están claras. Segundo, porque lo único que van a medir es su baja estatura moral", continuó Sanguinetti, quien le aconsejó al candidato a vicepresidente que se olvidara del tema y siguiera haciendo lo que tiene "que hacer". Lo demás, según el expresidente, son "cosas que se lleva el viento" y que "sólo miden, en el fondo, la desesperación".

El pasado 30 de agosto El Observador informó que Silva, abogado y profesor, integró la Ursea mientras también mantuvo un cargo en la empresa Teyma Construcción, del grupo internacional Abengoa Teyma. El compañero de fórmula de Talvi fue entre 2005 y 2006 asesor jurídico del departamento de Recursos Humanos de Teyma Construcción. Mientras que entre 2010 y 2011 se desempeñó como gerente de ese departamento de Teyma Construcción.

A la Ursea Silva entró por concurso en mayo de 2005, aunque fue recién en noviembre de 2006 que el Poder Ejecutivo lo normalizó en el cargo. Antes de eso, cumplió funciones asignadas de secretario general en el marco de un pase en comisión desde el Consejo Directivo Central (Codicen), donde ejercía la docencia docente.

María Eugenia Fernández

Desde la coalición de izquierdas dispararon munición gruesa contra Silva, al entender que ejerció como secretario general de la Ursea al tiempo que integraba una empresa que, entre sus negocios, tiene también la generación de energía, un aspecto que controla la reguladora. Sin embargo, Silva argumentó que no existe ninguna incompatibilidad y que la empresa generadora de energía de Abengoa Teyma (Palmatir S.A.) comenzó a operar en el país en 2014, cuando él ya no formaba parte del grupo. Así lo reafirmó en el acto de este domingo, donde dijo que no iba a hablar más sobre el tema para no gastar "pólvora en chimangos".

Además, el compañero de fórmula de Talvi sostiene que renunció a Teyma Construcción cuando el Poder Ejecutivo lo normalizó en el cargo de secretario general de la Ursea y que, para el segundo período (2010-2011), pidió licencia en la reguladora y luego pasó en comisión al despacho del senador Pedro Bordaberry.

"Tenés que aprender una cosa", le dijo Sanguinetti este domingo a Silva. "Cuando se empieza a crecer en política, es inevitable...", aseguró y agregó que no se puede evitar "el celo, la envidia y, en ocasiones, el prejuicio".

El compañero de fórmula de Talvi, por su parte, destinó algunos minutos de su discurso para aclarar su postura. "Últimamente, hay una encarnada campaña de difamación y de injurias contra mi persona. Lo que les puedo decir es que mi vida es una vida ética, honorable, de trabajo. Vengo desde abajo y he llegado hasta acá en base a mi esfuerzo y trabajo", señaló Silva, quien repitió que iba a hablar del tema "una vez y ya está".

"Todos los uruguayos precisamos cambiar este 'modus operandi'. Esta forma de actuar que divide y que no une. Esta forma de actuar que etiqueta y encasilla, que descalifica a las personas", agregó Silva, exconsejero del Codicen por elección de los docentes. El candidato a vicepresidente de los colorados aseguró que hay que concentrarse en cosas "que sí" precisa el país, como la educación, el empleo, la seguridad, la vivienda y la salud. "Vamos a actuar de forma ética, responsable y diferente. Hablándole a todos los uruguayos, tratando de generar siempre puntos de encuentro, de acuerdo, para desarrollar políticas públicas. Esa es la tónica de nuestro accionar", afirmó.

La reserva del cargo y el sueldo

Silva mantiene actualmente en reserva su cargo como secretario general de la Ursea y aseguró a El Observador que lo hizo así porque fue un puesto al que le costó llegar, después de un concurso en julio de 2004 al que también se presentaron otras 99 personas. Por ese cargo, según la escala de remuneraciones de la Ursea, percibe unos $ 190 mil nominales. Sin embargo, para hacer frente a la campaña –desde que renunció al Codicen– pidió licencia sin goce de sueldo en la Ursea.

El viernes la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ivonne Passada, se sumó a las críticas contra Silva y afirmó que el compañero de fórmula de Talvi no era "ético" porque cuando estuvo como consejero en el Codicen eligió seguir cobrando como secretario general de la Ursea, un "salario mucho mayor al de sus colegas". Como consejero, según los documentos publicados por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), se percibe una remuneración de unos $ 123 mil nominales.

"Usted debería saber que no fui el único consejero docente con esta opción, además debería saber que los consejeros tienen distinta remuneración por acumulación de jubilación y todo dentro de la legalidad! ¡Quién no tiene ética es usted que se suma a la campaña de difamación!", le respondió Silva el viernes a la senadora Passada a través de un tuit.

Consultado por El Observador, Silva reafirmó este domingo que optar por uno de los sueldos es una práctica usual, incluso entre "consejeros frenteamplistas", así como avalada por la normativa que regula a los pases en comisión de los funcionarios públicos.