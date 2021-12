Santi Rodríguez y Acevedo van por el título que Pirlo, Lampard y Villa no lograron

Acabada la época de figuras como Villa o Pirlo, New York City FC, con los uruguayos Santiago Rodríguez y Nicolás Acevedo, disputará el sábado (17:00 ESPN Extra, ESPN 2) su primera final de la liga de fútbol norteamericana (MLS) frente a Portland Timbers, en un duelo con marcado acento latinoamericano.

La franquicia del City Football Group, conglomerado que posee a Manchester City y otros clubes, como Montevideo City Torque, tiene por primera vez a su alcance el ansiado título de la MLS, pero tendrá que conquistarlo en la cancha de Timbers, uno de los equipos más fiables de los últimos años de la mano del venezolano Giovanni Savarese.

El equipo neoyorquino, cuyo dueño minoritario son los Yankees de las Grandes Ligas de béisbol, se estrenó en la MLS en 2015 cargado de ambiciosas expectativas que, en su mayoría, no se cumplieron inicialmente.

Santiago Rodríguez y Nicolás Acevedo

Grandes nombres como Frank Lampard, Andrea Pirlo y David Villa dieron al club los últimos años de sus carreras y lo ayudaron a darse a conocer, pero todos se marcharon de Nueva York sin superar la barrera de los cuartos de final.

Tras la partida en 2018 de Villa y de Patrick Vieira, que entrenó dos años al equipo, New York City FC viró su estrategia hacia la captación de talentos más jóvenes.

El técnico noruego Ronny Deila ha construido una escuadra hambrienta y aguerrida impulsada por la explosión goleadora de Valentín Castellanos, primer argentino en ser el máximo artillero de la MLS, con pasado en el fútbol uruguayo, en City Torque.

El 'Taty' logró 19 goles en 32 partidos aprovechando la conexión con su compatriota Maxi Moralez, figura esencial de la franquicia desde 2017.

Santiago Rodríguez

La dupla argentina forma parte de la veintena de jugadores latinoamericanos que copan las plantillas de los finalistas.

Tras el entrenamiento del jueves, los jugadores del equipo neoyorquino rechazaron estar en desventaja por jugar la final en el Providence Park de Timbers, que ejerce de anfitrión por lograr más puntos en la fase regular.

"No creemos tener menos posibilidades", recalcó el jueves Sean Johnson, arquero y capitán de New York. "Tenemos que aceptar esta gran atmósfera y verlo como algo positivo. Trabajamos duro y merecemos estar aquí".

La cancha de césped artificial de Portland, con capacidad para unos 25.000 espectadores, suele ser una olla a presión con múltiples peculiaridades, como la tradición de que un leñador celebre cada gol local rebanando un tronco gigante con su sierra mecánica.

Santiago Rodríguez en los festejos al ganar la Conferencia Este

"No estamos acostumbrados a jugar en una cancha artificial. Será más rápida, pero tenemos que adaptarnos a cualquier cancha y cualquier clima", afirmó Castellanos.

Argentino Blanco entre algodones

A diferencia de New York, Portland Timbers cuenta con experiencia en varias finales en los últimos tiempos. En 2015 logró su primer y único título de liga y en 2018, ya bajo el mando de Savarese, cayó en la final ante Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino.

La temporada pasada fue eliminado en primera ronda en penales ante el FC Dallas pero alzó el trofeo del 'MLS is Back', torneo celebrado a puerta cerrada en Disney World (Orlando).

Savarese tiene a sus órdenes a un bloque muy consolidado con los hermanos colombianos Diego y Yimmi Chará, el paraguayo Cristhian Paredes, el mexicano Josecarlos Van Rankin y el argentino Sebastián Blanco, la gran referencia ofensiva.

Blanco está entre algodones debido a una lesión muscular pero tanto Savarese como el propio jugador se mostraron confiados en que pueda participar. "Estoy listo, me siento bien", afirmó el ex punta de Lanús y San Lorenzo. "Hay jugadores que pasan toda su carrera sin poder jugar una final y para mí puede ser la última". "Jugarnos el título en nuestra casa es una oportunidad única que tenemos que aprovechar", recalcó Blanco, que sería relevado por el chileno Felipe Mora si no puede arrancar de inicio.

El choque será probablemente la despedida del veterano mediapunta argentino Diego Valeri, líder de la franquicia desde el título de 2015. "Me siento muy bien para seguir jugando pero no sé si lo haré aquí, creo que será un poco difícil", reconoció el jueves Valeri, de 35 años y ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) en 2017.

