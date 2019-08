Santiago Mele con toda la ilusión: “Siento una motivación muy grande por ganar esa medalla”

El arquero celeste Santiago Mele tiene muy claro lo que se juegan este sábado ante México en los Juegos Panamericanos 2019 desde la hora 19.30. Es algo que va más allá de la medalla de bronce, es el orgullo y el amor propio de representar a Uruguay. En ese contexto fue que habló con Referí desde Lima con la mira puesta en ese partido.

Desde la concentración celeste en la capital peruana, el arquero que defiende a Osmanlispor de Turquía, habló del mal momento que atravesó el miércoles tras perder por goleada 3-0 ante Argentina, lo que no le dio chance a los de Gustavo Ferreyra de defender el oro que ganaron hace cuatro años en Toronto. La misma Argentina que juega por el oro a la hora 22.30 ante Guatemala.

“Se vivió con dolor porque duele perder. Primero la chance de pelear por el oro y después también perder de la forma en que se perdió. Estuvimos analizando los puntos del partido que terminaron dando como consecuencia el resultado. Hicimos el duelo y ya estamos pensando en el objetivo que tenemos ahora que es quedarnos con la medalla de bronce”, explicó Mele a Referí.

Lo que más dolió de esa derrota fue la forma. “Por eso duele. Pero es lo que tiene el fútbol, no tiene nada de lógica. Veníamos de ganarle 3-0 a Honduras y ahora va a jugar la final porque le terminó ganando a México por penales. No hay nada de lógica en esto y si bien en el fútbol se gana y se pierde, perder nunca está bueno y en esta instancia, menos”, indicó

Los futbolistas se reunieron entre ellos para ver cómo remontar esta instancia anímica.

“Eso estuvo buenísimo. Tuvimos una instancia grupal entre todos que estuvo muy buena. Primero, para analizar qué pasó y luego para pasar raya y volver a plantearnos los objetivos. Aparte, acá en el grupo hay muchas cabezas muy maduras, hay muchos jugadores que están hace tiempo en Primera, que están comprometidos, con aspiraciones grandes”, dijo Mele. “Entonces, sin tener ni siquiera una instancia grupal marcada por el cuerpo técnico, entre nosotros ya nos habíamos reunido a hablar e intentar de encontrarle la vuelta al asunto para tratar de corregir esos errores que se cometieron y darnos cuenta de que todavía queda algo por lo que pelear que es una chance divina y también tiene gran valor una medalla de bronce”, agregó.

Mele dijo es eso es “algo muy importante” porque “en la historia futbolística de los Panamericanos, hay solo tres medallas. “Entonces hay que darle valor a esto y salir a jugarlo como si fuera el primer objetivo que nos hubiésemos planteado. No es algo que se consigue todos los días, ni todos los días hay una oportunidad como para pelear por una medalla como la que vamos a tener ahora. Hay que darle valor a eso, mencionarlo y salir a la cancha a jugarnos todo”, afirmó el arquero.

Consultado acerca de si normalmente hace esto cuando juega en Turquía, sostuvo: “Mi experiencia en Primera y las experiencias de grupo que he tenido es que cuanto más unidos estamos entre nosotros en las actividades grupales, en los tiempos extrafútbol, mejor nos va, es como directamente proporcional. Y también porque estoy en Turquía que se vive de otra manera, me he dado cuenta la importancia que es tener un grupo unido, un grupo comprometido con la causa, que todos tiramos para el mismo lado. Y cuando veo el plantel y el grupo que tenemos ahora, tengo una tranquilidad y una confianza enormes de que acá estamos así de unidos y de comprometidos con la causa para revertir esta situación y tomarlo como una experiencia, como algo para aprender de ello, que nos fortalece”.

“Estoy seguro de que esto nos está fortaleciendo. Desde que terminó el partido en adelante, se han visto muestras de compañerismo, de unión, de autoanálisis, y eso es clave y marca la diferencia y es lo que nos hace diferentes a los otros. Porque en los campeonatos de nivel, en todos los equipos hay potencias, puntos fuentes en cada línea. Son niveles muy parejos y lo que nos hace diferentes es la cabeza y la unión del grupo. Y en ese sentido estamos muy fuertes y esto lo estamos tomando como un aprendizaje y un fortalecimiento”, agregó. En Mundiales o Copas América, normalmente a Uruguay no le va bien por partidos por terceros puestos. Pero esto es distinto. Hay una medalla en juego. “Históricamente nos ha costado, pero lo que estamos haciendo es darle valor a esto, que sigue siendo importante. Yo siento una motivación muy grande por ganar esa medalla y es el deseo de todo el grupo.

La queremos mostrar con orgullo. Si bien no se logró defender el título, nosotros sabemos que dimos todo lo que teníamos para dar y aceptamos este desafío con todo el compromiso y la responsabilidad que conlleva” sostuvo Mele.

El rival, México, fue primero en su grupo, perdió por penales con Honduras y es complicado. Para Mele, “es un equipo fuerte”. “Va a ser un partido lindo de jugar, va a tener exigencia y nos estamos preparando acorde a eso. Obviamente, el que se reponga más rápido podrá ganar. México también debe haber tenido la aspiración de llegar a lo más alto, sobre todo, teniendo la espina de haber quedado segundo en el Panamericano pasado. El que se pueda adaptar más rápido al cambio de contexto, se va a llevar la medalla de bronce y nosotros vamos en buen camino para poder jugar este partido al 110%. Queremos ganar la medalla por orgullo, amor propio y porque representamos a Uruguay que es una gran responsabilidad”, dijo.

Mele y el grupo lo tienen claro. El bronce espera por ellos.