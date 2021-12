Se acercan las fiestas: los precios de las carnes y qué es lo que más se está pidiendo

El consumo de las denominadas carnes elaboradas durante las fiestas de fin de año ha ido creciendo y se espera que al cierre de 2021 eso siga sucediendo, esta vez con un atractivo extra: sus precios son similares a los que había en el fin de año pasado.

Las otras opciones más tradicionales siguen teniendo una porción del mercado que las prefiere en las mesas de Nochebuena y Navidad, también durante el 31 de diciembre y el 1° de enero, pero demandan más esfuerzo para su elaboración sobre el momento de las comidas y eso juega a favor de ese abanico de carnes con agregados que gana espacio, conformado por pamplonas de vacuno, cerdo o pollo, carré de cerdo, pollo arrollado y colitas de cuadril mechadas.

Además, Rafael Rodríguez, vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), destacó a El Observador que el precio de esas carnes elaboradas es "muy similar" en promedio a los valores de hace un año y eso es un atractivo adicional para el cliente.

"La carne debe ser el único o de los pocos productos que a veces sube, a veces baja y a veces está igual", apuntó el comerciante.

Para las otras opciones, en líneas generales visualiza un precio similar en el lechón respecto al cierre de 2020, un valor más o menos igual para los asados, una baja en el precio del cordero y una suba de alrededor del 20% en el caso del pollo.

En el caso de las carnicerías conocidas como tradicionales o de barrio, nucleadas en la gremial de comerciantes que integra y que afirmó tienen como criterio no escatimar en la calidad, el sabor ni la frescura de los ingredientes para el relleno de una carne elaborada, los precios de referencia este año son $ 280 el kilo de pollo arrollado, $ 380 el de carré, $ 400 el kilo de las colitas y $ 360 el de las pamplonas.

Carne mechada.

“Todo evoluciona, los hábitos cambian y en las navidades de ahora hay más consumo de carnes elaboradas, que las podes aprontar con tiempo sin tener que sacrificarse una persona horas en la parrilla para que los demás la pasen bien y esa persona sentarse a comer al final, cuando ya está cansada. También hay mucha gente que vive en apartamentos sin parrilla y muchos que tienen parrillas pero se movieron también a estas carnes elaboradas”, explicó.

Las carnes elaboradas, tienen otras ventajas, según expresó: "Se consume el 100%, rinden más y tienen un sabor más variado", dada la combinación de la carne con los rellenos.

Incluso, dijo, está el beneficio adicional de que es práctico ir a la casa de alguien como invitado "y caer con una colita de cuadril mechada, con una buena pamplona, por ejemplo".

El aprovechamiento completo del producto es una de las ventajas.

Sobre el tema precios, admitió que "siempre hay de todo" y que hay que tener cuidado cuando en algunos lugares una oferta tiene un precio demasiado reducido, se trate de una carne elaborada o no y no porque vaya a hacer mal, sino porque no tiene la calidad de otras propuestas que por algo valen más.

“El carnicero tradicional, que cuida al cliente, que elabora la mercadería y pone su cara al dar una recomendación usa carnes elegidas, de proveedores seguros, usa muzzarella de primera, morrones frescos de su feriante de confianza, compra pollo de primera, nada de carré congelado, al agridulce le pone ananá confitado, ciruela fresca, pasas de uva… todo lo hace artesanalmente, uno por uno, todo es fresco, sano y rico… eso explica el precio, pero es una garantía de disfrute”, comentó.

Mencionó, como un detalle, que no es lo mismo una pamplona, sea de vacuno, pollo o cerdo, envuelta en tela de cerdo que en otra tela... "la tela de cerdo le da una terminación especial, cuesta un poco más sí, pero es otra cosa".

La calidad de los ingredientes explica el precio.

Sobre las otras opciones, señaló que el kilo del pollo entero puede estar de $ 129 a $ 169 el kilo, el asado de tira desde $ 299 y luego hay muchos precios con base en los tipos de asado, el lechón desde $ 369 a $ 399 y los corderos desde $ 339 a $ 379 el kilo.

Rodríguez remarcó el diferencial que tiene para el consumidor ir a la carnicería, hablar con el carnicero y pedirle un consejo para que la compra sea la adecuada e invierta lo necesario, ni un peso de más y de modo que todos queden satisfechos, pero que no sobre comida. Cuidamos la imagen, queremos que el cliente la pase bien, así vuelve.

Carnes elaboradas.

La UVC divulgó este fin de semana un video demostrativo de la elaboración de carnes rellenas en carnicerías tradicionales.

Expectativa de más ventas

Germán Möller, presidente de la Asociación Nacional de Carniceros (ANC), por su parte opinó que existe la expectativa de que la demanda de carnes durante las fiestas mejore, comparada con la que hubo en las del año pasado que, indicó, "fueron fiestas complicadas".

“Todavía es una incertidumbre, pero tenemos la necesidad de vender más y vemos que hay más ánimo en la gente”, con base eso en que la situación de la emergencia sanitaria por covid-19 es distinta y sus impactos adversos han mermado.

“En general, vemos a la gente más animada, con más ganas de juntarse, un poco más suelta. Por ahora eso no se ha traducido en más ventas, pero está comenzando el momento del pago de los aguinaldos y eso siempre incide y todavía faltan algunos días para el pico de ventas”, añadió.

En su caso, como valores de referencia para las carnes elaboradas, habló de $ 380 para el kilo carré de cerdo y de $ 350 para el pollo relleno.

Dijo que el cordero, entero o medio (porque más fraccionado presente precios más elevados), se puede conseguir desde $ 300 el kilo, el lechón desde $ 340 y que para los asados de tira hay muchos precios, desde $ 300 el kilo en promedio en adelante.

"Un asado de ocho costillas anda en $ 300 el kilo, uno de 13 costillas, un asado normal, en $ 330... hay muchos asados y por lo tanto muchos precios de asados", comentó.

Son valores que, en general, están parecidos y que solo en algunos casos están un poco arriba de los del año pasado, pero nunca más del 10% apuntó.

Möller destacó como punto a favor del cliente la versatilidad que hoy existe para el modo de pago de lo que se compra.

Carnes vacunas y de ovinos.

Los precios en las grandes superficies

Ta-Ta

Chorizos $ 279

Arrollado de pollo relleno $ 369

Bondiola de cerdo $ 179

Asado seleccionado $ 279

Colita de cuadril $ 399

Fuente: tata.com.uy

Tienda Inglesa

Pollo sin menudos $ 200

Asado de cerdo $ 341

Falda parrillera $ 259

Chinchulines $ 243

Asado de tira feedlot $ 699

Fuente: tiendainglesa.com.uy

Geant

Lechón entero $ 299

Pulpón feedlot $ 423

Peceto al vacío $ 323

Mollejas $ 359

Asado premium $ 370

Fuente: geant.com.uy

Nota: Precios por kilo, productos seleccionados al azar en la lista de carnes y en varios rubros hay variedad de precios con base en marcas, calidades, ofertas y otros factores.

Se vienen días de mayor actividad en las carnicerías.