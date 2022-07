Se cansó: el ultimátum del técnico de Manchester United a Cristiano Ronaldo

El director técnico de Manchester United, el holandés Erik ten Hag, se cansó de la situación generada con Cristiano Ronaldo, del quien aún no se sabe qué acontecerá en el futuro.

El astro portugués tiene contrato vigente con los red devils, pero, no obstante, hace algunas semanas que manifestó que no le gustaría continuar vistiendo esa camiseta, entre otras cosas, debido a que no jugarán la Liga de Campeones.

"Preocupado tal vez no es la palabra correcta. Me concentro en los jugadores con los que cuento y lo están haciendo bastante bien. Se encuentran en buena forma, me enfocaré en ello y en desarrollarlos. No puedo esperar a ver si Cristiano Ronaldo viene”, declaró ten Hag en una conferencia de prensa previa al duelo amistoso que Manchester United jugará ante Aston Villa.

Desde que se hizo cargo del equipo, hace algunas semanas, el holandés nunca ha podido contar con Cristiano Ronaldo en toda la pretemporada y no se sabe nada de él.

De todas maneras y por lo que significa como futbolista, ten Hag admitió que en caso de que no llegue a ningún acuerdo con otro club, "lo integraremos" al plantel.

Ronaldo, de 37 años, anotó 24 goles en 36 partidos con el United en la pasada temporada y tiene como objetivo seguir en buena forma para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022, su última gran cita con la selección de Portugal.

La semana pasada, en una entrevista para ESPN, el técnico holandés había manifestado su deseo de contar con él y sus “ganas de empezar a trabajar juntos” pero todo ha cambiado al ver que el jugador no regresa.