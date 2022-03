Se consolida un mercado ganadero de precios históricos

Siguen asombrando los datos de la firmeza del mercado, de la faena, de la demanda y de los precios. Parece confirmarse una nueva normalidad en la ganadería, con faenas arriba de 50.000 cabezas, un novillo por encima de US$ 5 y un precio de exportación que ronda los US$ 5.000 por tonelada para la carne vacuna.

En los últimos días se han llegado a hacer negocios puntuales por novillos de punta, lotes de volumen, arriba de US$ 5,25 por kilo a la carne.

Esta semana la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) marcó otro máximo histórico para el novillo especial de exportación de US$ 5,14, un salto interanual de 44%. El año pasado por esta fecha el novillo especial estaba sobre los US$ 3,55.

Por vacas gordas se han concretado ventas con máximos de hasta US$ 4,95 y por vaquillonas en US$ 5,05.

El mercado “creo que va a mantener la firmeza, puede que se estabilice o que pueda bajar un par de centavos, pero no creo que mucho más”, dijo Gabriel Argenti, de Berrutti Negocios Rurales.

Los negocios se concretan con fluidez. La industria mantiene interés por todas las categorías.

Este escenario de precios altos, sostenido en el tiempo, ha permitido que sea aprovechado por invernadores y también criadores, destacó

Fernando Indarte, director de Indarte & Cía Negocios Rurales. “El productor siempre que tiene precio, produce”, dijo.

Referencias de precios.

La faena más alta del año

La semana pasada la faena fue la más alta del año, con 58.287 vacunos. Los novillos de dos y cuatro dientes son los que empujan el incremento, con 31% más animales que en similar periodo del año pasado. En lo que va de 2022 se superaron las 580.000 reses faenadas, 14% (70.614 animales) más que el año pasado y 168.337 por encima de igual periodo de 2020. Esta dinámica industrial acelerada es la que sigue validando el ascenso de precios.

El alto volumen de faena tiene un componente de corral, que se enfrenta números más ajustados con la suba de los granos.

En lo forrajero transcurre un otoño primaveral. “Se van a plantar bastante menos puentes verdes”, consideró Indarte, teniendo en cuenta que con los actuales precios de los cultivos de invierno la ganadería compite fuertemente con la agricultura. “Es clave el corral para mover la cadena, para mover la invernada y para fabricar el gordo”, apuntó.

Indarte ve posible mantener faenas arriba de 50.000 cabezas semanales. “La faena el año pasado dio señales de que se puede faenar más de lo que imaginábamos”, dijo. Los actuales valores permiten trabajar holgadamente, producir e invertir, sostuvo.

Niveles de faena.

La demanda externa de carne vacuna se sostiene así como los muy buenos precios. Si bien operadores vinculados a la exportación señalan un leve ajuste de los valores pagados por China, la demanda estructural es sólida.

El precio de exportación se mantiene en niveles históricamente altos. En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 5.076 por tonelada para carne vacuna y la semana pasada de US$ 5.220. En este escenario de alta faena y demanda externa firme, más allá de alguna leve variación de precio, la expectativa es que esta firmeza de mercado ganadero se sostenga.

“No vemos absolutamente nada para que esto cambie”, subrayó el empresario.

Mercado de lanares

En el mercado de lanares se mantiene la recuperación de valores, con el cordero entre US$ 4,40 y US$ 4,50 por kilo, el borrego en el eje de US$ 4,35, el capón sobre US$ 4,30 y la oveja en torno a US$ 4. La colocación es dinámica, con demanda industrial sostenida.

En carne ovina exportada, el promedio semanal volvió a consolidarse arriba de los US$ 5.000 por tonelada. Fue US$ 5.512 la semana pasada y en el acumulado anual se ubica en US$ 5.058, una mejora interanual de 6,5%.