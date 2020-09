Se detuvo la caída en el precio del ganado gordo y bajó la faena

Se detuvo la caída en el precio del ganado gordo y se registra un tímido repunte en el mercado respecto a la semana anterior. Transcurren los últimos días de faena de ganados de corral con destino a Cuota 481 y la industria comienza a mostrar algo más de interés por los ganados de pasto.

Si bien hay un gradual aumento de oferta, no hay volumen de ganado disponible, remarcaron consignatarios consultados.

Se mantiene la disparidad de precios entre plantas. Esta semana se concretaron negocios de entre US$ 3,37 y US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza para novillos especiales de exportación. Asimismo, hay plantas que proponen valores muy por debajo, con poca concreción de negocios.

Los valores de punta para la vaca gorda especial se ubican entre US$ 3,15 y US$ 3,17, aunque hay plantas que proponen US$ 3,10.

La vaca Holando gorda buena se ubica alrededor de los US$ 3.

En el caso de la vaquillona los negocios se concretan sobre US$ 3,30, con algún centavo por encima por calidad y demanda sostenida del abasto.

Para la semana que viene los operadores consultados esperan que se consolide una mejora en los precios, si bien no se ven por delante subas abruptas. Será “una semana bisagra”, consideró Alberto Gallinal, del escritorio Gallinal y Boix. “Tal vez el lunes en consignatarios se estabilice y la semana que viene en el mercado tal vez haya una parte de la industria que salga a pisar un poquito más firme que otra y se ponga un poquito más activa en los precios”, consideró el operador.

Hay expectativa por cómo evolucionará la faena. En los próximos días alguna planta cerrará temporalmente y dará licencia al personal. En la semana cerrada el 29 de agosto, la faena de vacunos (con un día menos de actividad por el paro del 25 de agosto) bajó a 32.893 cabezas, 15% menos que los 38.527 de la semana anterior.

Por el lado de la oferta, las lluvias fueron bienvenidas, aunque posiblemente se acentúe el retraso de la salida de los verdeos y praderas, con productores que no están pastoreando los ganados por falta de piso. En el caso de los ovinos se registraron algunas pérdidas con el temporal, en período de plena parición.

En el mercado de reposición hay una demanda selectiva por calidad y por estado de los ganados, señaló Pablo Sánchez, integrante del escritorio Walter Hugo Abelenda. En el remate de Plaza Rural de esta semana, los terneros alcanzaron un promedio de US$ 2,20 por kilo en pie, un 4% menos que el promedio del remate anterior (US$ 2,29) y una caída de 9% respecto a un año atrás.

En lanares, no hay una oferta abultada y la colocación es fluida, con negocios concretados mayoritariamente sobre las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado, indicó Otto Fernández, titular del escritorio del mismo nombre. El cordero liviano cotiza entorno a US$ 3,37, el cordero pesado US$ 3,40, los borregos US$ 3,33, los capones US$ 3,02 y las ovejas US$ 2,93.

Repunta el precio semanal de exportación

El precio de exportación de carne vacuna promedió US$ 4.378 por tonelada en la semana cerrada el 29 de agosto, de acuerdo a datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Fue la segunda semana consecutiva arriba de US$ 4.000, en período de envíos a Europa dentro de la Cuota 481. El acumulado anual muestra un precio promedio de US$ 3.864, un 4,4% por encima de los US$ 3.702 registrados un año atrás.

En carne ovina hubo un descenso en el precio promedio semanal, que se ubicó en US$ 3.917 por tonelada, lejos por debajo de los US$ 5.762 de la semana anterior. En el acumulado del año promedió US$ 4.250, 2,3% menos que los US$ 4.348 registrados un año atrás.