Se filtró audio, y Bordaberry lo hizo público: quiere la AUF TV en marzo con la Celeste

Este viernes se filtró parte del diálogo que se produjo en una reunión privada del presidente de la comisión normalizadora de la AUF, Pedro Bordaberry, con dirigentes de los clubes con los que habló sobre la situación económica de la Asociación y la forma en que brindará préstamos a los clubes para iniciar el torneo. Enterado de la situación el propio Bordaberry procuró el audio que circulaba y tras consguirlo, lo envió a los medios.

En la charla con los dirigentes les habló de la posibilidad de prestar dinero a pagar con los ingresos que recibirán de Tenfield en los próximos meses. Además hincó el diente en el tema del fair play financiero.

Reconoció que están trabajando para que la señal AUF TV esté en marcha en marzo y con eso podrán recaudar dinero para aliviar la situación de los clubes.

Además, le dijo a los dirigentes: “Si se venden los derechos de las Eliminatorias terminás el año con superávit. Repartís alegría a las risas”.

Bordaberry les reconoce que pidió adelanto de la Copa América 2019 para tapar los agujeros que generaron los pedidos los ingresos del Mundial, y que se encontró con que tenía US$ 8 millones en caja y debían pagar US$ 11 millones de premios.

Cuando le preguntaron por los ingresos de la Copa América, expresó que la Conmebol ya les entregó US$ 1,5 millones.

“Porque acá se vive de adelanto en adelanto. Les habían adelantado a los clubes US$ 140.000 del Mundial y cuando llegamos (a la AUF vimos que los dirigentes) les habían dado US$ 220.000, y ¿qué pasó? Llegó la plata del Mundial. Eran US$ 16 millones. Descuentos de US$ 13,5 millones. Por el fideicomiso que adelantaron la plata el BROU se cobró US$ 5,5 millones y nos quedaron US$ 8 millones. Y de premios pagamos US$ 11 millones. Estábamos muy contentos con que nos habían pagado (los premios) y (nos dimos cuenta que) tenemos un agujero de US$ 3,5 millones y por eso fui a la Conmebol y le pedí que me adelantaran de la Copa América”.

Consultado sobre la filtración de los audios, Bordaberry dijo a Referí: “Se ve qué hay algunos nerviosos con el trabajo que estamos haciendo. Yo no lo estoy”