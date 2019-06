Se filtró un celular en el debut de Coito en Honduras y llovieron las críticas

El extécnico de las selecciones juveniles de Uruguay, Fabián Coito, debutó oficialmente como técnico de Honduras que perdió ante Jamaica en medio de un ambiente convulsionado porque, minutos antes de salir a la cancha el jugador Romell Quioto fue visto con un celular en el vestuario.

Honduras perdió 3-2 contra Jamaica en su visita a Kingston. Coito criticó a la organización y disparó contra el árbitro del partido, el estadounidense Jair Marrufo.

Pero la atención se la robó un detalle que captaron las cámaras de televisión antes del inicio del partido cuando tomaron al delantero Romell Quioto, manejando su celular en pleno camarín.

El hecho generó todo tipo de comentarios. El máximo goleador histórico de la selección hondureña, Carlos Pavón, que expresó: “En mis tiempos eso no pasaba, eso no me gusta. Definitivamente han cambiado las cosas, debe estar concentrado en el partido, esa imagen es lamentable la verdad, sinceramente lamentable”, dijo Pavón, durante la transmisión de Univisión Deportes.

Pavón reaccionó a la consulta de una de sus compañeras del panel, quien le dijo: “Pavón, te están mandando un WhatsApp para pedirte un consejo”.

La imagen de Quioto con su celular, en momentos donde se suponía que debía estar con la cabeza en el partido debut, generó indignación en los aficionados “quienes invadieron las redes sociales con infinidad de mensajes reprochando su irresponsabilidad”, señaló el diario La Tribuna.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico uruguayo Coito se quejó del arbitraje y la organización.

“Primero que nada sigo sin entender cómo el cabeza de grupo debe jugar de visitante ante el rival de turno”, dijo en reclamo a la organización del partido en suelo jamaiquino.

Y luego le pegó al árbitro estadounidense Marrufo

“El árbitro pitó todo al revés, no sacó tarjetas amarillas y no sancionó dos faltas en el área. Yo no sé para qué nos dieron una charla arbitral si en el partido fue todo lo contrario de lo que se dijo en la charla. Esto es un mensaje para la Concacaf porque no puede un árbitro definir un resultado con sus decisiones, si es un torneo serio quien debe acatar la lección son los organizadores”, sentenció.