Se incendió la escuela agraria más grande del país: mirá qué pasó con los animales

En la escuela agraria superior más grande del país, la UTU La Carolina, ubicada en Flores, próximo a Ismael Cortinas, hubo un incendio en el que se quemaron entre 300 y 400 de las 1.700 hectáreas que tiene la institución, informó a El Observador Juan Fitipaldo, director del Programa de Educación para el Agro de UTU. Comenzó el domingo y lo controlaron este lunes.

Según contó el director de La Carolina, Gustavo González, 60 vacas y 60 terneros tuvieron que sacarse a la calle para que no se quemaran y se perdieron casi 5.000 metros de alambrado por el fuego.

Una majada de corderas que estaba cerca de donde ocurrió el fuego no se pudo sacar, pero los animales fueron hacia un lugar a donde el incendio no llegó, quedaron a resguardo y no sufrieron ningún daño, detalló.

No hubo personas ni animales heridos.

A partir de una chispa

El pasado domingo sobre las 16:45 un incendio se inició en un campo de la UTU La Carolina que utiliza la Intendencia de Flores. Si bien aún no está el informe oficial de la Dirección Nacional de Bomberos, se presume que lo que empezó el foco ígneo fue una línea de alta tensión que hizo una chispa, indicó González. El fuego cruzó el camino vecinal que separa ese campo del predio donde está la escuela agraria y fue entonces cuando comenzaron a quemarse los potreros, además de parte del campo de un vecino.

"Se combinaron muchas cosas, campo seco, cañadas secas y había algo de follaje y prendió como nunca", dijo el director.

El fuego afectó potreros, líneas eléctricas y cañería del pozo de agua.

Varios miembros de la institución trabajaron para apagar el fuego, con la ayuda de bomberos, miembros del gobierno departamental, vecinos e integrantes de Montes del Plata, empresa que puso a disposición un helicóptero, contó. Un grupo de vecinos compró recientemente (y por la gran cantidad de incendios), un equipo de presurización de 2.000 litros que fue de gran ayuda.

Sobre la hora 22 se logró controlar el fuego y a los animales, pero si bien parecía que todo estaba terminado, este lunes sobre la hora 11, a media hora de que el personal de bomberos se fuera de lugar, el fuego se reavivó en un potrero y "se expandió por toda la escuela". Para poder controlar el incendio debieron trabajar hasta la hora 18.

En la UTU La Carolina se crían más de 1.000 animales.

La situación todavía no se considera saldada, ya que en una parte de monte natural cerca de una cañada "todavía hay algo incandescente". Personal de la UTU pasó la noche vigilando la situación.

Personal de UTU, bomberos, vecinos e integrantes de Montes del Plata ayudaron a apagar el fuego.

Además de tener gran parte del campo quemado, la UTU La Carolina se quedó sin agua, porque el fuego quemó parte de la cañería de su pozo de agua y también parte de la línea eléctrica con la que funciona la bomba del mismo. El pozo abastece de agua al edificio del centro educativo (que funciona en régimen de internado de lunes a viernes) y también a los bebederos de los animales.

Más de 1.000 animales

En la escuela agraria La Carolina se cría ganado vacuno y ovino, según comentó el director del Programa de Educación para el Agro de UTU, Fitipaldo, en el predio hay más de 1.000 animales.

Ahora, la disyuntiva es qué hacer con el ganado que debió cambiarse de potrero, comentó, si se repartirá en el campo o deberá enviarse a otras instituciones de UTU. "Hubo una gran pérdida de alambrado, habrá que hacer una reparación importante", sostuvo.

El incendio se extendió por el campo de la institución y también de un vecino.

En La Carolina hay una cabaña de Aberdeen Angus y una de Hereford, con las que los alumnos participan en exposiciones nacionales como la Expo Prado; se realiza un remate anual de toros Angus en el que se ponen a consideración 30 reproductores por edición; hay majadas de diferentes razas como Corriedale, Merino Dohne y Hampshire Down; y también un tambo en el que hay 60 vacas en ordeñe y desde donde se remiten 390 mil litros de leche por año a Conaprole. Esta es una de las ocho escuelas agrarias de UTU que remiten su producción a la cooperativa.

Además, en esa escuela agraria se producen pasturas, fardos como reserva y un semillero de avena. Las pasturas que allí se producen se utilizan en la institución, la avena se envía como alimento para los ganados a las otras escuelas agrarias, lo que genera un ahorro importante, destacó Fitipaldo.

Las reservas de forraje que había no fueron afectadas por el fuego. Tampoco el edificio de la UTU.

El fuego afectó 5.000 metros de alambrado.

Según detalló, UTU cuenta con 34 escuelas agrarias en todo el país, 32 de las cuales funcionan como internado, como La Carolina.

En esta institución se dicta la Tecnicatura Agrícola Ganadera, una carrera que dura dos años y en la que participan 60 estudiantes por año, entre hombres y mujeres.

Se quemaron entre 300 y 400 hectáreas.