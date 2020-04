Se incrementó la faena vacuna y subieron todas las referencias de precios ganaderos

En un Uruguay afectado de diversos modos por los impactos del covid-19 (coronavirus) y con alrededor del 25% de las hectáreas productivas del país declaradas bajo emergencia agropecuaria por el déficit hídrico, la faena vacuna y los negocios en el mercado de haciendas comienzan a normalizarse. Por primera vez en la última semana la faena bovina superó a la de igual semana del año anterior. En ese marco, la preocupación mayor está en las consecuencias forrajeras que dejará la sequía para al invierno.

El mercado de la hacienda gorda afirmó sus valores, consecuencia de una escasa oferta y una demanda industrial ávida por ganado.

A su vez, por primera vez en el año, cerca del cierre del cuarto mes, se industrializaron más animales –150 cabezas más– que durante igual semana de 2019.

En la semana cerrada al sábado 18 de abril, la faena de vacunos fue de 36.604 cabezas. En total fueron 14.320 novillos y 21.328 vientres (15.904 vacas y 5.424 vaquillonas).

En el acumulado del año la actividad suma 525.597 reses, esto es 30,9% menos frente al mismo período del año pasado, todo con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Según la reunión semanal de precios de referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), todos los valores de la hacienda a la carne aumentaron.

El novillo gordo especial subió nueve centavos, a US$ 3,24 por kilo en cuarta balanza, la vaca gorda especial subió 12 centavos a US$ 3,10 y la vaquillona subió seis centavos a US$ 3,19. En esta ocasión, el comentario de la reunión fue: “Con importante aumento de faena, se afirma el mercado. Continua la preferencia por vacas y ganados de abasto”.

Quedó atrás la incertidumbre

Juan Andrés Dutra, consignatario de ganado, comentó que el mercado ganadero “ha superado los días de incertidumbre total” que hubo hasta Semana Santa.

“La gente se dio cuenta de que esto sigue y nuestro sector, por lo pronto, no va a aflojar”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que sigue habiendo oferta de ganado de reposición para engorde y una buena demanda del mundo por carne, es decir, que se va a seguir consumiendo lo que Uruguay produce.

“Parece que se normalizó la cosa. Los valores no son malos y los remates por pantalla andan bien. La oferta se diluyó bien. Va a seguir marchando lindo el mercado”, agregó.

Desde su punto de vista, no es menor que las plantas frigoríficas hayan retomado el trabajo, porque "son las responsables directas de que la rueda haya vuelto a girar".

Además, comentó que a pesar de la seca, "hoy no hay presión de venta de ganado gordo", lo que genera que no haya abundante oferta de este tipo de hacienda y, por lo tanto, los frigoríficos debieron afirmar los valores.

“Esto siempre influye en todas las cadenas y sobre todo en el ánimo. Es una muy buena señal. China está operando nuevamente y entonces la carne va a seguir saliendo. Por eso, dentro de todos los rubros que hay creo que el agro va a ser el que más rápido va a salir de la crisis”, concluyó.

La gran incertidumbre

La gran incertidumbre del campo hoy está dada por el déficit hídrico que afecta a gran parte de la producción nacional.

De hecho, este martes, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) extendió el área productiva nacional declarada bajo emergencia agropecuaria a 4,5 millones de hectáreas. Desde el 20 de marzo estaban incluidas 2,6 millones de hectáreas, es decir que casi se duplicó la superficie y ahora más del 25% del área agropecuaria nacional está afectado por perjuicios derivados del déficit hídrico acumulado especialmente durante el verano pasado.

Juan Andrés Dutra comentó que lo más afectado hoy son las cañadas, tajamares y aguadas que están vacías. Por lo que, si no llueve pronto, es de esperarse un invierno “muy complicado” desde el punto de vista forrajero porque aún se está a la espera del rebrote de otoño.