Se suspende el millonario 5 de Oro de nuevo este viernes

La Asociación de Funcionarios de Loterías y Quinielas (AFAL) decidió este viernes parar todos los sorteos de Loterías y Quinielas hasta el domingo inclusive, incluyendo la suspensión del 5 de Oro que tiene un pozo acumulado de $ 101.000.000, unos US$ 2.750.000 aproximados.

El conflicto del sindicato es con la dirección de Loterías y Quinielas, particularmente con su director, Luis Gama, que pretende eliminar de las transmisiones de los sorteos a la figura de los niños cantores.

Para los trabajadores agremiados, se pretende instrumentar un formato argumentando que es “más moderno”, pero que implica un cambio “vertiginoso y violento para este tipo de juegos”, argumentó el sindicalista Leonel Revelese. El sorteo del 5 de Oro Revancha lleva tres días suspendidos por lo que el pozo sigue acumulando.

Consultado por El Observador este jueves, Gama dijo que la intención de Loterías y Quinielas es aplicar un sistema en que las únicas personas visibles sean el conductor y el escribano, que "es la única palabra oficial que valida el sorteo".

Gama dijo que la figura del niño cantor hoy está “fuera de época”, porque se trata de “jóvenes de entre 17, 18 y 19 años, muchos de ellos padres o madres de familia”.

“A veces el niño cantor es mayor que el conductor por lo que es una figura mal llamada. El último niño cantor que entró fue en el año 1991, que entraban a los 9 o 10 años y sí se ajustaba al término. Hace dos años atrás había una chiquilina que terminaba de cantar, agarraba el cochecito con el bebé y se iba”, sostuvo el jerarca.

El sindicato reclama que se mantenga la figura del niño cantor y que los contratos de trabajo sean más extensos que de un año por su alta rotatividad. De todos modos, insisten en que las personas que llevan adelante la función pueden ser mayores de 15 años ya que consideran que "lo de niño cantor es en sentido figurado", sostuvo el sindicalista Leonel Revelese.

Según explicó Gama, cuando los que en el pasado ingresaban con 9 años después vía una ley se los presupuestaba como funcionarios de la Dirección General de Loterías y Quinielas al cumplir los 18 años. "Esa realidad cambió. Hoy hay otros bolilleros, otra metodología de los sorteos", indicó.

La Dirección de Loterías y Quinielas tiene un acuerdo firmado con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay desde 2008, en el que se establecen cupos para los jóvenes para tener experiencia laboral dentro del organismo.

Gama comentó que en los próximos días junto con la Oficina Nacional de Servicios Civil se firmará un nuevo acuerdo para dar capacitaciones y herramientas para que esos jóvenes tengan “una mejor experiencia laboral dada la situación y edad que tienen”, dotándolos de otras funciones diferentes. Agregó que los cupos pasarán de ser ocho a 15.

“Hablando con el INAU surgió la inquietud de que no le estamos dando las herramientas a los gurises para la edad que tienen. Imaginá si vas a buscar trabajo terminado el año del convenio y tu experiencia laboral en el último año es de niño cantor en la Dirección de Loterías. No te suma nada. Van a pasar a cumplir una función acorde a su realidad y que les permita salir en búsqueda de un empleo con otras herramientas que hoy no tienen", comentó Gama.