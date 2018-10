Se viene González, el hijo del Juanchi

El lateral-volante de River Plate, Giovanni González, está a una firma de convertirse en nuevo jugador de Peñarol de cara a la temporada 2018.Así lo hizo saber su padre, Juan González, exdelantero surgido en Basañez quien en la década de 1990 defendió a Nacional para luego emigrar a Real Oviedo de España."Es una oportunidad muy buena para su carrera y le dimos el visto bueno al Grupo Casal que lo representa para que lleve adelante las negiociaciones", dijo Juan González a Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1010."El 50% de las decisiones sobre su carrera las toma el Grupo y el 50% las tomo yo como padre y la decisión está tomada con respecto a Peñarol. Fue la mejor decisión la mejor que le pudimos dar. No está hecho hasta que no esté todo firmado, pero siento una alegría enorme por el paso que va a dar él", afirmó luego a Sport 890."Hay mucho hablado, el Grupo me mantiene al día y está muy avanzado todo, falta el 1% para definir todo, mañana (por hoy) recién llega y ahí se pondrá al día. Falta poco y la ilusión está", agregó."Va a tener chances de jugar, lo ayuda el hecho de que puede defender varios lugares, eso me reconforta porque va a tener más posibilidades, aunque es obvio que va a ir a pelear un puesto", expresó.Giovanni cumplió 23 años en setiembre y juega como volante externo, aunque también ha alternado como lateral, principalmente por derecha pero también por izquierda.El jugador de River Plate, que antes hizo formativas en Danubio, vuelve hoy de Estados Unidos donde estaba de vacaciones. Su contrato con River Plate vence el 31 de diciembre y no lo renovará por lo que llegará al aurinegro en condición de libre."Firmamos por un año y medio la última vez. A medida que se le acercaba la fecha de vencimiento del contrato tuvimos muchas reuniones, pero al final quedó la idea de no renovar para esperar una oportunidad. Él me lo dijo y yo lo apoyé para que quede libre. River no agarraría plata en este momento, pero quedamos con el Grupo de que en un futuro pase, River agarre el dinero que merece", reveló González padre.Con su llegada, Peñarol suplirá la baja de Diego Rossi quien emigra a Los Angeles FC de la Major League Soccer.Con González, el aurinegro trae a un externo rápido, con mucho ida y vuelta por afuera, con capacidad de desborde aunque pierde un goleador ya que Rossi, un 9 por naturaleza, aportó una buena cuota goleadora jugando como volante abierto.González, que debutó el 13 de setiembre de 2014 en el Complejo Rentistas, con Guillermo Almada como entrenador, suma 72 partidos en el primer equipo darsenero.Anotó tres goles y los tres los hizo esta temporada: a Wanderers, Nacional y Defensor Sporting. A los tricolores les anotó el definitivo 2-1 en el Saroldi de un partido que marcó la caída del tricolor en el Apertura.La polifuncionalidad de González también abre la oportunidad de que juegue como lateral izquierdo teniendo en cuenta que Lucas Hernández tiene tres partidos de suspensión en la Copa Libertadores.