Torreira: "Tuve vómitos, dos días en cama y perdí tres kilos, pero espero estar el sábado"

Enviado a Bahía, Brasil

Lucas Torreira y Giorgian De Arrascaeta brindaron una conferencia de prensa casi sobre la hora 14 de este miércoles en Bahía y hablaron del partido que se viene ante Perú por cuartos de final, como así también del problema digestivo que dejó al primero fuera del compromiso contra los chilenos, de su posible futuro en Milan y de lo que aporta el pueblo uruguayo que va a los estadios en esta Copa América de Brasil.

“Hoy (miércoles) pude entrenar con normalidad y de a poquito me estoy sintiendo mejor. Han sido días complicados, con mucho dolor de cabeza, vómitos, dos días en cama, perdí tres kilos y me estoy recuperando. Creo que para el sábado podré llegar al partido porque faltan varios días y además, mis compañeros me ayudan mucho”, explicó Torreira, quien no pudo ser tenido en cuenta ante Chile.

Sostuvo a su vez que “pasó lo más difícil hasta el momento con una serie complicada. Ante Chile, mis compañeros hicieron un gasto físico importante, se corrió bastante y ahora son 90 minutos en los que si perdés te vas para casa. Ellos vienen de caer goleados ante Brasil, pero van a ser muy difíciles y ojalá hagamos un buen partido para pasar de fase”.

Consultado acerca de cómo vivió el encuentro ante Chile desde afuera debido a su afección, el fraybentino indicó: “Lo vi con mucha ansiedad y nervios. Es complicado verlo de afuera, pero siempre apoyando a los compañeros. Federico (Valverde) y Rodrigo (Bentancur) se entendieron de muy buena manera, no dejaron espacios en el mediocampo ante Chilem un rival que toca muy bien, marcaron bien los tiempos, ayudaron en la marca y llegaron al área adversaria”.

Inmediatamente después del gol de la victoria, Edinson Cavani lo fue a saludar al banco de suplentes. Torreira se lo agradeció.

“El abrazo con Edi fue único porque su gol sirvió para ganar. Estoy agradecido con él porque yo estaba pasando un día complicado”, expresó.

Respecto a cómo se viene llevando a cabo el recambio generacional en la celeste, Torreira sostuvo que “el Maestro tiene varios años en la selección y es él quien elige. Últimamente han surgido jugadores de muy buen pie en el medio de la cancha. Son cosas muy importantes para la selección”.

El volante fue consultado sobre los rumores de que Milan lo pretende para que vuelva al fútbol italiano. Allí Torreira indicó que “ese tema debe haber surgido de un comentario que hice en una conferencia de prensa en el Complejo (Uruguay Celeste) cuando dije que había sido difícil mi adaptación a Arsenal. No tengo mucho conocimiento de nada que tenga que ver con Milan. Nadie se contactó conmigo. Hoy estoy en Arsenal, uno de los equipos más grandes del mundo. Ustedes saben que salí de Fray Bentos y que me ha costado muchísimo llegar a donde llegué y estoy superorgulloso de estar allí. Sí dije que me está costando mucho la adaptación en Inglaterra por el idioma y por no conocer a mis compañeros, pero estoy muy satisfecho en Arsenal y prefiero hablar de Arsenal por el respeto que le tengo al club y a mis compañeros”.

Sobre el camino de Uruguay en lo que va de la Copa América, el volante explicó que “el primer partido dominamos más allá de que Ecuador tuvo un jugador de menos y convertimos cuatro goles. Japón venía de ser goleado y fue supercomplicado, se hizo muy difícil, muy intenso. Tuvimos las oportunidades para llevarnos la victoria, pero no pudimos. De Chile, ya expliqué cómo lo vi desde afuera. Ahora serán 90 minutos a morir y el que haga mejor las cosas se llevará el partido. Son 90 minutos en los que no hay que tratar de cometer errores. Estoy superfeliz de estar aquí y tratando de disfrutar estos momentos”.

De Arrascaeta sabe que no hay revancha

“Sabemos que no tenemos revancha y esperemos lograr una alegría contra Perú. Tienen jugadores desequilibrantes del medio hacia arriba”, dijo por su parte Giorgian De Arrascaeta.

Sostuvo asimismo que “el partido ante Chile fue muy físico, hubo que hacer un desgaste grande. El rival tuvo más la pelota que nosotros, hubo momentos en que no pudimos encontrar la pelota, y eso nos complicó un poco más. Me quedaron dos chances para poder convertir y no se me dio. Hay que seguir intentando”.

El hábil volante de Flamengo expresó que la selección “se está fortaleciendo más y nuestro equipo se brinda al 100%, deja todo, el corazón dentro del campo”.

Consultado sobre el aporte que hacen desde afuera los seguidores celestes. “Los hinchas siempre tienen una relación muy linda, el pueblo uruguayo se siente muy identificado con este grupo y nos sentimos muy orgullosos de lo que hacen por nosotros. También disfrutamos mucho estar entre nosotros con los compañeros, cuando estamos mucho tiempo lejos, se extraña estar con la selección”.

Acerca del VAR, dijo: “Por momentos se enlentece mucho el juego, pero todo hace que el fútbol sea más transparente y que los jueces tengan la posibilidad de tener ayuda desde afuera”.