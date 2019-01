Seis años más de poder: lo que pasó en la asunción de Maduro

En conocimiento de que tenía la mirada del mundo entero puesta en su discurso, el presidente venezolano Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato, no reconocido por la OEA, la Unión Europea y varios países de la región, y se autodefinió como “demócrata”. Reclamó el cese de los “ataques de la derecha fascista” y aseguró que llevará a su país a un mejor destino. Mientras, Estados Unidos aseguró que aumentará la presión sobre el país, Paraguay rompió relaciones y otros lo calificaron como una dictadura.

Un presidente “demócrata” y “víctima de ataques brutales”

En su acto de asunción, el presidente Nicolás Maduro, dijo estar listo para seis años más en el poder como un “demócrata” en el inicio de su segundo mandato, cuya legitimidad es cuestionada a nivel local e internacional. “Soy un presidente demócrata de verdad”, dijo durante su discurso en la toma de posesión a la que asistieron solo seis jefes de Estado. “Aquí estoy, listo, de pie, para democráticamente llevar las riendas de nuestra patria hacia un mejor destino (...) Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con la Constitución, con la democracia y con nuestro pueblo”, agregó. La toma de posesión se llevó a cabo en el TSJ y no en el Parlamento como indica la Constitución porque el Supremo declaró a la Cámara en “desacato” en 2016, pocas semanas después de que la oposición lograra la mayoría de los escaños. Maduro denunció haber sido víctima de “ataques brutales de una derecha extremista y fascista” desde dentro y fuera de Venezuela en una “campaña diaria” contra la revolución bolivariana. Pidió el cese de las “agresiones” y acusó a los líderes europeos de “intolerancia” y “racismo”. “Unión Europea, detente, no vengas con tu viejo colonialismo, con tus viejas agresiones”, exclamó y elogió a los “chalecos amarillos” que desafían al gobierno francés. Maduro llegará a 12 años en el poder tras haber obtenido en mayo el 70% de los votos en una elección señalada de fraudulenta y en la que no pudieron participar los principales dirigentes opositores porque habían sido inhabilitados políticamente.

La OEA y varios países no lo reconocen

La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó “no reconocer la legitimidad” del mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y llamó a que se celebren nuevos comicios “en una fecha cercana” con observación internacional.La delegación venezolana, liderada por el embajador Samuel Moncada, rechazó la celebración de la reunión del Consejo Permanente de la OEA como un “acto hostil e inamistoso” y anticipó que no reconocerá “ninguna decisión que pudiera adoptarse”. Los países del Grupo de Lima -con excepción de México- apoyados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), boicotearon la ceremonia. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía pidieron a Maduro abstenerse de asumir el poder, por considerar que el nuevo mandato es producto de elecciones ilegítimas.

De Uruguay ni una palabra

Pese a la presencia de Uruguay, uno de los pocos gobiernos latinoamericanos que envió representante, el presidente venezolano no se acordó de saludarlo durante su acto de asunción. En el momento en el que agradecía la presencia de quienes se habían acercado a acompañarlo mencionó a los presidentes, embajadores y funcionarios de los países pero de Uruguay, ni una palabra. El país estuvo representado por el encargado de negocios de la embajada, José Luis Remedi. Días atrás el canciller Rodolfo Nin Novoa defendió la decisión de cancillería, que va en dirección opuesta a la mayoría de los gobiernos de la región, que desconocen la legitimidad de la asunción. Como justificación, el canciller sostuvo que Uruguay “reconoce estados y no gobiernos”.

Parlamento llamó a FFAA a no reconocerlo

El Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, llamó a las Fuerzas Armadas a desconocer al presidente Nicolás Maduro, a quien califica de “usurpador”. “Hacemos un llamado claro a las Fuerzas Armadas, a esa enorme mayoría de soldados y oficiales que portan con honor su uniforme y no se han dejado corromper (…) para que den un paso al frente (…): se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular”, dijo el presidente del Congreso, Juan Guaidó, en rueda de prensa. “Una elección se gana con votos, no se roba, y por eso no eres legítimo”, expresó Guaidó, dirigiéndose a Maduro poco después de la juramentación y en momentos en que este se presentaba ante la Fuerza Armada, cuyo alto mando le declara reiteradamente “lealtad absoluta”.

Paraguay rompió relaciones

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada paraguaya en Caracas tras el juramento de Maduro. El mandatario recordó además que Paraguay, como miembro del Grupo de Lima, se adhirió a los otros doce países que acordaron no reconocer el “resultado de un proceso electoral ilegítimo”.

Los que lo acompañaron

Evo Morales (Bolivia), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Salvador Sánchez (El Salvador) y Daniel Ortega (Nicaragua) asistieron a la ceremonia en solidaridad con Maduro y en rechazo a lo que consideran una política intervencionista dirigida por Estados Unidos.

“Hermanos de lucha, hermanos de sueños”, escribió Díaz-Canel en Twitter junto a una foto suya con Maduro, Morales y Sánchez, todos con el puño izquierdo en alto.

México envió a su encargado de negocios en Caracas, Juan Manuel Nungaray, en representación del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Uruguay fue representado por José Luis Remedi, diplomático de su embajada en Caracas. De otras regiones del mundo, China, Rusia, Turquía e Irán también enviaron delegados. Chinos y rusos son los principales acreedores de deuda venezolana.