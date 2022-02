“Seis días en cama y al séptimo fuiste a jugar”: el mensaje de apoyo a Josema de su pareja tras el cruce con hinchas

José María Giménez tuvo el respaldo y apoyo de su pareja, Regina Iafolla, luego del cruce que el zaguero mantuvo este miércoles con hinchas de Atlético de Madrid en el partido ante Levante que los colchoneros perdieron en su casa por 1-0, en el que el futbolista regresó el mimso día de haber superado el covid-19.

El defensa uruguayo tuvo el alta médica el mismo miércoles y Diego Simeone, su entrenador, lo citó de urgencia y lo mandó directo a la cancha, entre los titulares, ante la cantidad de bajas que tiene su plantel.

En el partido, cuando caían 1-0, un sector de la hinchada comenzó a silbar Josema, quien les respondió haciendo el gesto de que callaran.

Tras el encuentro, su pareja, publicó un mensaje en sus redes sociales, para apoyar al defensor por su actitud.

EFE

Josema en su regreso a las canchas ante Levante

“Me da mucho orgullo escuchar a la gente que te apoya siempre y más en momentos difíciles. 6 DIAS EN LA CAMA y el 7MO DIA de la cama DIRECTAMENTE al Wanda, fuiste a jugar sin pensar las consecuencias que podrían haber pasado, como mínimo y lo menos grave, una lesión”, escribió Regi Iafolla. “Sos un ejemplo para mí y para nuestros hijos y me quedo con eso”, agregó.

“Seguramente no hiciste tanto como para merecer lo de hoy, esa gente tendrá sus razones. Vos quédate con la gente que te quiere, que te apoya y que está con ustedes en las buenas pero sobre todo las MALAS. Te amo mi amor”.

Josema le respondió el mensaje con un: “Te amo mucho mi vida”.

Y también Mina Bonino, la pareja de Federico Valverde, jugador de Real Madrid, rival colchonero, lo apoyó con un mensaje. “Vamos perrooooo que aunque seas nuestra contra te queremos”, escribió en el muro de Iafolla la argentina, cuya familia tiene amistad con la de Giménez.

Lo que dijo Josema

Tras el partido, Josema, fiel a su estilo, habló de lo que pasó en el campo de juego.

"La gente del Atlético sabe el cariño que le tengo. Yo soy lo que soy gracias a ellos, sino, no hubiera sido nada en mi carrera. Si en algún momento se sintieron increpados o algo, que no es así, realmente son momentos en los que uno con tanto nerviosismo, tantas ganas de ganar, al final no se dan las cosas y encima me lo recrimina ese sector de la grada, me dolió, me dolió muchísimo".

Javier Soriano / AFP

Y añadió: "Pero bueno, como siempre digo, esto es una familia y en la familia hay broncas, como se dice acá. Le pido disculpas a la gente de ese sector que me pitó, que no lo tomen como algo para ensañarse porque no es por ahí. La gente que me conoce sabe que yo no soy de ese tipo de personas, ni mucho menos para recriminar algo. En momentos de tensión y de nerviosismo, estamos nerviosos todos, enojados todos y evidentemente hace que tengamos actos que después nos arrepentimos o que no queríamos hacer. Entonces si la gente lo tomó a mal, le pido disculpas de todo corazón, no tengo problemas de pedirle disculpas uno por uno, que no es por ahí, no es por el lado del enojo".

Aquí se puede ver lo que dijo Josema Giménez tras la derrota ante Levante:

La enorme mayoría de los hinchas de Atlético de Madrid en sus redes sociales, se expresó a favor del uruguayo luego de que lo silbaran.