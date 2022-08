Senadores del FA demandan a Presidencia por "incumplimiento" en acceso a la información

Senadores del Frente Amplio presentaron un recurso de amparo ante la Justicia demandando a Presidencia por haber "incumplido" en otorgar información completa en una respuesta a un pedido de acceso a la información pública. La audiencia se realizará este jueves a las 16 horas, según informaron a El Observador fuentes de la izquierda.

Los senadores opositores Alejandro Sánchez, Daniel Caggiani, Sebastián Sabini y Charles Carrera –integrantes del MPP– aducen que Presidencia omitió datos acerca de las iniciativas privadas presentadas ante esa dependencia desde el comienzo de este gobierno.

El Frente Amplio solicitó conocer los datos de los titulares y el objeto de cada una de esas iniciativas promovidas, así como el grado de avance de cada una de ellas.

En el escrito del recurso de amparo, al que accedió El Observador, señalan que la información que se les proporcionó "no es completa" y que "no agrega la totalidad de las Iniciativas Privadas presentadas ante la Presidencia de la República, ni toda la información solicitada".

Como ejemplo de la información incompleta, los senadores plantean que el representante del Frente Amplio en el directorio de OSE, Edgardo Ortuño, manifestó que "en dicho servicio descentralizado se tramitan 25 expedientes al amparo del régimen de iniciativa privada, previsto en la Ley N° 17.555, todas presentadas en Presidencia de la República".

"Corresponde afirmar que la Presidencia de la República ha incumplido con el deber de otorgar la información solicitada verificándose de ese modo la vulneración del derecho humano al Acceso a la Información Pública. No se han expresado razones motivadas que justifiquen dicho incumplimiento, las cuales si hubieran sido esgrimidas no serían de recibo por no estar el caso de marras comprendido en los supuestos de los artículos 8 y 9 de la ley 18.381 (información reservada o confidencial)", esgrime la demanda presentada por la oposición.

El escrito solicita a la Justicia "que condene al organismo a otorgar debidamente la información solicitada".