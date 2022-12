Senadores del Frente Amplio consideraron "injusta" la reforma de la seguridad social

Los senadores del Frente Amplio realizaron una conferencia de prensa para explicar por qué votaron en contra de la reforma de la seguridad social. "La consideramos injusta, porque recae en los trabajadores y no hay otros sectores que puedan ayudar a paliar el déficit", sostuvo el senador frenteamplista Mario Bergara.

Bergara agregó que ninguno de los aditivos que planteó la oposición fue tenido en cuenta por el oficialismo. "Planteamos que haya una mayor aportación patronal, planteamos una mayor contribución de la caja militar. Nada fue escuchado por el oficialismo", aseguró.

"Han dicho que no queríamos pagar costos políticos. Nosotros planteamos que no era así. Cuando éramos gobierno reformamos varias cajas, la policial, la bancaria, la notarial y la militar. Hubo mas leyes vinculadas a la seguridad social, para los artistas, para el servicio doméstico, para el trabajador rural", agregó Bergara.

"Quisimos que fuera mas equitativo y todo fue rechazado. Tenemos tranquilidad de haber actuado sin medir costos políticos defendiendo los derechos de todos los trabajadores", aseguro´.

Por su parte, Oscar Andrade dijo que "si hubiera un gran debate nacional" no se hubiera votado esta reforma. "Si es cierto que los efectos de la reforma se van a ver en 2030 o en 2040, no es que no tengamos tiempo para un debate nacional", afirmó.

"Los estudios presentan que hay un 5%, un 8% pero hasta un 38% de recorte", aseguró Andrade.