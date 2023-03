Sequía: precio del novillo sube a US$ 4 y la situación es dramática en los cultivos

Se afirma el precio de la hacienda, que vuelve a valores de setiembre de 2022, aunque crece la preocupación por la disponibilidad de ganado. El deterioro de los cultivos sostiene el precio de la soja y hace subir el maíz, al tiempo que la lana parece haber tocado un piso en su tercera semana de caída, con una pequeña suba en el último día de operaciones.

Rally ganadero

Marzo comenzó con un rally de precios que llevó a los mejores novillos a los US$ 4 por kilo. En un mes la cotización trepó casi 60 centavos de dólar. Poca oferta y un precio de exportación que sigue en gradual ascenso apuntalan un mercado que se tonifica.

Se concretan negocios para novillos pesados de calidad sobre US$ 3,90 por kilo en cuarta balanza y entre US$ 3,60 y US$ 3,65 para vaca. Los negocios de punta alcanzan los US$ 4 para el novillo y arriba de US$ 3,70 para la vaca, dijo Otto Fernández Nystrom, integrante de la Asociación de Consignatarios de Ganado.

Se ha superado la barrera de los US$ 4 en casos concretos, en ganados excepcionales y negocios de volumen, comentó Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Mercados en los agronegocios

La mejora de valores estimuló la salida de ganados que estaban esperando por precio. Con lluvias que han sido irregulares e insuficientes, las dudas están puestas sobre la disponibilidad de oferta de ganado hacia adelante. Uno de los grandes desafíos será cruzar el invierno, duro en términos productivos, con una oferta que crecería a partir del otoño presionada por la situación forrajera y que se reduciría para la primavera, estimó Basso.

Por el lado de la industria la demanda es activa y las entradas son cortas. En China las primeras reacciones al cierre de las exportaciones de Brasil fueron de prudencia a la espera de cómo y en cuánto tiempo se dilucida el asunto. Este jueves a última hora se confirmó que el caso de vaca loca registrado en Brasil fue “atípico” y no por consumir ración infectada, según arrojaron los resultados de un laboratorio canadiense de referencia, a donde se enviaron muestras. La expectativa es que sea breve el periodo en el que Brasil esté fuera de juego.

Este problema sanitario tiró abajo al novillo en el país vecino, que esta semana quedó 15% debajo del novillo local, con un promedio de US$ 3,48 por kilo, de acuerdo a los datos publicados por el instituto CEPEA de la Universidad de San Pablo.

En Europa el Hilton mantiene la firmeza y en Uruguay los US$ 4.000 por tonelada parecen ser el nuevo piso de precio de exportación para la carne vacuna. La semana pasada el valor fue de US$ 4.710, casi 500 dólares arriba de la semana previa. El promedio para los últimos 30 días aumentó por tercera semana consecutiva y quedó en US$ 4.356, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Mercados en los agronegocios

El año parece que irá de menos a más. El último reporte del banco holandés Rabobank, publicado esta semana, proyecta que la demanda china de carne vacuna crecerá en la segunda mitad del año y con ello aumentarán los precios mundiales para ese producto.

Las señales externas han estimulado la actividad de los frigoríficos. Minerva y Marfrig ya habían adelantado la semana pasada que abastecerían la demanda de sus clientes de China desde sus plantas de Argentina y Uruguay.

Con poca oferta de hacienda bien preparada, la faena local cayó en la semana de carnaval y se ha visto sustentada en buena parte por ganados de corral. El último dato de INAC fue de 46.055 vacunos, con un menor volumen de hembras. Sobre el cierre de la semana surgió un conflicto sindical en frigorífico Colonia vinculado a negociación salarial, que se espera se resuelva en la próxima semana.

En el mercado de reposición el factor sequía se ha hecho sentir y se reflejó en el ritmo de la demanda y en los valores, con bajas para todas las categorías en la última grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). También en remates virtuales de esta semana, con ajustes en prácticamente todas las categorías. Los terneros promediaron US$ 2,38 en Lote 21 este jueves y US$ 2,52 en Plaza Rural especial Angus, este viernes. La exportación en pie juega su partido poniendo un piso para las terneradas.

El mercado para lanares sigue demandado, con subas graduales que se van dando semana a semana, a un ritmo más lento que en los vacunos. Los corderos pesados cotizan en el eje de US$ 3,30 por kilo, los capones US$ 3 y las ovejas US$ 2,85.

En carne ovina se recupera el volumen exportado, pero no los precios. La semana pasada el promedio de la tonelada exportada fue de US$ 3.781, en línea con los US$ 3.780 promedio en el acumulado de 2023, 27% por debajo en la comparación interanual.

Cultivos: situación dramática

La semana tuvo dos partes muy diferentes. Comenzó en baja y terminó en suba, lo que hace a un balance relativamente neutral. El agravamiento de la sequía en Argentina y Uruguay hizo retomar impulso a la soja que el miércoles había marcado sus menores precios desde enero por las pocas compras de China en Estados Unidos y el peso de la cosecha de Brasil que aun con algún recorte estará por encima de los 150 millones de toneladas y será por lo tanto récord.

En el caso del trigo lo que ha movido al mercado son las dudas sobre la renovación de un acuerdo de exportación de granos del Mar Negro después de que Rusia dijo que Occidente estaba enterrando el acuerdo.

En Uruguay el panorama es dramático. Los cultivos están muriendo y se están picando, enfardando, o en algunos casos directamente abriéndolos a que el ganado coma lo que pueda. Habrá una gran reducción del área de cosecha y los rendimientos difícilmente cubran los costos. En particular en el caso del maíz, esto tendrá repercusiones fuertes sobre la ganadería y la lechería al generar un fuerte aumento de costos de producción. El habitual abastecedor de maíz de Uruguay, Argentina, también va en una situación de caída libre en el estado de los cultivos y tendrá un muy escaso saldo exportable.

Mercados en los agronegocios

Los precios tuvieron leves correcciones a la baja en soja, sobre US$ 540 por tonelada, en tanto el precio del maíz sube sobre los US$ 320 a levantar de chacra. El trigo sigue sin variantes, sobre los US$ 290 por tonelada.

Mientras el clima golpea, las medidas para enfrentar el cambio climático generan resistencia. Bruselas fue testigo este viernes de protestas de productores contra las restricciones al uso de nitrógeno.

La policía local estimó en 2.700 la cantidad de tractores que atascaron las calles de Bruselas. Muchos estaban decorados con grandes placas que reflejaban la ira de los granjeros. "Orgulloso de ser agricultor", decía uno de esos carteles.

"El acuerdo de nitrógeno tal como está ahora causará una carnicería socioeconómica", dijeron las organizaciones agrícolas en un comunicado conjunto, y agregaron que quieren que el acuerdo refleje mejor las perspectivas futuras para el sector agrícola.

"Todos estamos convencidos de que algo tiene que cambiar en cuanto al nitrógeno, pero el sector agrícola no debe recibir un trato diferente al sector industrial", dijo la manifestante Leen Engelen, refiriéndose a uno de los puntos en disputa del proyecto de ley.

Por otra parte, Brasil anunció la aprobación para siembra e importación del cereal transgénico tolerante a sequía HB4 desarrollado por la firma argentina Bioceres. Es la primera aprobación para el consumo de un trigo transgénico.

Lana: de menos a más

El precio de la lana, que se recuperó con fuerza durante ocho semanas, sumó su tercera semana a la baja, aunque parece haber alcanzado un piso.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró esta semana casi 1% por debajo de la semana anterior, aunque la semana fue de menos a más. Cayó el martes de US$ 9,32 por kilo base limpia a US$ 9,20, el miércoles se mantuvo estable y el jueves subió a US$ 9,23. El dólar australiano se debilitó y otorgó firmeza a las cotizaciones en moneda local –el indicador subió respecto a la semana anterior- y dio fluidez a la operativa comercial.

Mercados en los agronegocios

Febrero de 2023 fue el mes de mayor volumen de oferta en los últimos 11 meses con 193.855 fardos y a su vez fue el mes de febrero con más oferta desde 2016.

Los meses de enero y febrero tuvieron un importante componente de lanas cruza, 25% del volumen, un aumento de 21% en relación a los meses anteriores, según el informe semanal del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En el mercado local las operaciones son puntuales y centradas en lanas finas, con valores en el entorno de US$ 5,2 por kilo base sucia por lotes Merino de 20,8 micras, US$ 4,8 por kilo para lanas de 21,5 micras y US$ 3,8 para la de 23 micras.