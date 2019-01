Serena bajó a la número 1 Simona Halep y va por su 24° Grand Slam

Serena Williams, en busca de una histórica 24ª corona en Grand Slam, se clasificó para cuartos del Abierto de Australia este lunes al derrotar a la número 1 mundial Simona Halep (6-0, 4-6, 6-4).

"Soy una gran luchadora, nunca me doy por vencida. Fue un partido intenso, con increíbles puntos, pero me gusta jugar al tenis y estar ahí fuera, me gusta esta cancha, es genial volver aquí", dijo Serena al finalizar.

Si logra ganar el primer grande del año, la pequeña de las hermanas Williams igualará el récord de trofeos del Gran Slam que tiene la australiana Margaret Court.

Jugará ante la checa Karolina Pliskova, octava mundial y que batió a la española Garbiñe Muguruza (6-3, 6-1) , por una plaza en semifinales.

Williams, de 37 años, regresa en Melbourne a la competición oficial cuatro meses después de la polémica que desató en la final del US Open, cuando montó un escándalo contra el árbitro en su derrota ante la japonesa Naomi Osaka.

Este lunes parecía que el partido tenía una sola dirección cuando Serena ganó la primera manga en solo 20 minutos y logró un break al inicio de la segunda. Pero Halep regresó, ganó la segunda y tuvo tres bolas de 4-2 en la decisiva.

Con el partido en un su mejor momento, las dos tenistas ofreciendo un nivel altísimo, Serena impuso su ley en poco menos de dos horas.

AFP