Si pasa a Cristal, Peñarol cobrará más en Sudamericana que si hubiera jugado la fase de grupos de la Libertadores

Peñarol está a un paso de lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2021, luego de haber logrado un importante triunfo el pasado miércoles por 3-1 al derrotar a Sporting Cristal como visitante en Lima.

En caso de concretarse esa posibilidad, Peñrol estará entre los cuatro mejores de un torneo internacional luego de 10 años.

La última vez que ocurrió fue en 2011, cuando Peñarol accedió a la final de la Copa Libertadores.

Este miércoles no solamente estará en juego la gloria deportiva, sino también la parte económica, luego de un año y medio de pandemia mundial de covid-19 en el que no pudo recaudar nada por concepto de entradas.

Peñarol y Sporting Cristal se vuelven a ver las caras el miércoles en el Estadio Campéón del Siglo

Si Peñarol clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana percibirá US$ 800.000, los cuales se sumarán a todo lo que ya percibió en este año por esta competencia.

A ello hay que sumarle los US$ 225.000 por la primera fase cuando enfrentó a Cerro Largo, US$ 900.000 por sus tres partidos en la fase de grupos frente a Sport Huancayo, Corinthians y River Plate de Paraguay a razón de US$ 300.000 por encuentro, más US$ 500.000 por su encuentro de octavos frente a Nacional, más US$ 600.000 por el partido de este miércoles por cuartos de final ante Sporting Cristal de Perú.

Por lo tanto, en caso de clasificar a semifinales en la que enfrentará a Liga de Quito o Paranaense, con los US$ 800.000 que cobrará, embolsará un total de US$ 3.025.000 por su participación en esta Copa Sudamericana, monto que podrá seguir aumentando si continúa en la misma y logra la tan ansiada clasificación a la final que se disputará el 20 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Ese monto de US$ 3.025.000, si clasifica el miércoles, supera lo que hubiera percibido si hubiese disputado solo los tres partidos de local de la fase de grupos de la Libertadores, como ocurrió con Nacional y Rentistas, los dos clubes uruguayos que llegaron a esa instancia y que fueron eliminados tras jugar seis partidos. Por la fase de grupos albos y rojos cobraron US$ 3.000.000.

Si Peñarol clasifica a la final, cobrará además US$ 4.000.000 si es campeón o US$ 2.000.000 si pierde.