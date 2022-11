Sideral inversión de bancos para financiar la explotación de combustibles fósiles en África

En el marco de la COP27 se ha dado a conocer un informe que señala cuáles son las compañías y los bancos que invierten en combustibles fósiles en el continente africano. Empresas de petróleo, gas y carbón desarrollan o están explorando la posibilidad de desarrollar nuevas reservas fósiles en 48 de los 55 países de ese continente.

Entre 2019 y 2022, 352 bancos invirtieron más de US$ 98.000 millones en empresas que desarrollan o planifican desarrollar nuevos proyectos fósiles en África. De este total, US$ 44.000 millones se proporcionaron a través de préstamos y US$ 54.000 millones a través de la suscripción de nuevas acciones y bonos de acciones. Estas son algunas de las conclusiones que contiene el informe ¿Quién financia la expansión de los combustibles fósiles en África?, publicado por una red de organizaciones sociales africanas en el marco de la Cumbre del Clima de Sharm el-Sheikh.

En sus páginas aparecen Banco Santander y BBVA como miembros de la lista de los mayores inversores en este tipo de proyectos.

El informe recuerda que África ya está en medio de una emergencia climática y que sus países no son los que más han contribuido al calentamiento global: “Nuestras comunidades, ecosistemas y economías experimentan olas de calor, sequías, ciclones y catástrofes cada vez más intensas. Millones de personas en el Cuerno de África sufren hambrunas y se prevé que el elevado estrés hídrico pueda desplazar hasta 700 millones de africanos de aquí a 2030. Aunque África sólo representa alrededor del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sufrimos desproporcionadamente por cada grado adicional de calentamiento global”.

Por otro lado, los autores del informe señalan que, históricamente, las industrias de combustibles fósiles no han traído más que conflictos, desestabilización ecológica y económica en el continente. Además, ponen el énfasis en que la mayoría de los proyectos identificados están orientados a la exportación. Y añaden: “En lugar de las fuentes de energía sucias y contaminantes del pasado, África y su gente se merecen las fuentes de energías limpias y renovables del futuro. África tiene el 39% del potencial mundial de energías renovables del mundo, más que cualquier otro continente”.

Ecologistas en Acción se suma a la denuncia de las organizaciones africanas que han publicado el informe y a su exigencia de que la energía debe provenir de fuentes renovables, además de ser accesible a la población del continente africano. Algo que no se ha conseguido con los combustibles fósiles, ya que gran parte de la población sufre pobreza energética.

La organización ecologista ha concluido: “Denunciamos las inversiones de Banco Santander y BBVA, que en los últimos años han financiado proyectos fósiles con US$ 1.984 y 1.352 millones respectivamente. Esta inversión va en dirección diametralmente opuesta a los objetivos del Acuerdo de París y perpetúa la dependencia de la sociedad africana de las economías del Norte global así como su empobrecimiento”.