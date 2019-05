Saracchi: "Después de un año complicado dudé de mi convocatoria"

Marcelo Saracchi dijo que dudó de su convocatoria, ya que no fue un año fácil para él: "Puede ser que después de un año complicado a cualquiera le entra la duda si estoy o no, jugar poco no es fácil. Uno confía en uno, de las cualidad de uno y yo estaba tranquilo, estaba tranquilo fue un año complicado y si no me tocaba estar lo iba a entender".

Sobre el recambio en el plantel, señaló: "De a poco van a ir rotando, jugadores jóvenes para darle frescura pero la experiencia es muy importante también para una selección como la de uruguayo".

Habla José María Giménez.