Signorino renunciará a la presidencia de la Junta de Transparencia en medio de tensiones internas

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la cabildante Susana Signorino, adelantó que pedirá dos semanas de licencia y luego renunciará a su cargo en el organismo. La decisión ocurre en el medio de tensiones internas por la falta de fondos —Cabildo Abierto pidió más recursos en la rendición de cuentas— y la mala relación de Signorino con la vocal del Frente Amplio, Ana Ferraris.

La presidenta dijo que a la vuelta de su descanso presentará la carta de renuncia y que lo justificará en "motivos personales", informó Signorino a El País. También señaló que se lo informó al líder del partido, Guido Manini Ríos.

Ferraris asumió el cargo a fines del año pasado luego de la salida de Jorge Castro, quien se fue criticado por los frenteamplistas por haber votado a favor del fallo que condenaba la construcción del Antel Arena. Ferraris fue directora de Asesoría Letrada de Presidencia de la República y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) durante la segunda mitad del primer gobierno de Tabaré Vázquez. A comienzos de la administración de José Mujica asumió como subdirectora de la Oficina del Servicio Civil (ONSC), hasta que la entonces titular de esa repartición, Elena Tejera, pasó a la OPP en 2012.

No es la primera vez que Signorino se pide licencia para evaluar su situación, este año se pidió dos meses también por motivos personales.

El reclamo presupuestal

El reclamo presupuestal no es una novedad de esta rendición de cuentas para la Jutep. En 2021 enfatizó en Comisión de Hacienda por presupuesto: "Lo nuestro es caótico, por no decir otra cosa". "A veces me pregunto si realmente quieren que la Jutep funcione como el órgano superior de control contra la corrupción", insistió entonces Signorino.

Los últimos dos casos de relevancia pública en los que estuvo en debate la Jutep fue el de Juan Sartori —y la negativa de presentar la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Rybolóvleva— y la ausencia de la misma documentación del marido de la vicecanciller Carolina Ache.