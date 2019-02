Sigue el mejor desempeño para las lanas gruesas

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Nuevamente fueron las lanas gruesas las de mejor desempeño en Australia, en una semana de fuerte ajuste en el tipo de cambio. En los últimos días el dólar estadounidense se apreció frente al australiano, en una tendencia inversa a la semana anterior.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 13,80 por kilo base limpiam con un descenso semanal de 25 centavos o 1,78%. En la divisa local el IME terminó en AU$ 10,44 por kilo base limpiam ganando 10 centavos o 0,52% en la semana.

Medido en dólares estadounidenses, las lanas de 30 micras aumentaron 2,78%, mientras las de 28 micras cedieron 0,27%. Es así que los lotes de 30 micras subieron casi 25% desde que comenzaron los remates tras el receso, mientras que las de 28 micras están en un nivel 20% superior.

En las lanas de 20 micras se dio una caída de 1,95% durante la semana y de 1,73% para las de 19 micras, con un rojo de 1,7% para los lotes de 18 micras.

En algunos reportes en Australia se señala que los compradores han apostado a adquirir algo más de lanas gruesas para mezclas con las más finas cuyo valor fue el que más se apreció en las dos últimas zafras.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lanas pasó más referencias que en semanas anteriores. Para lotes grifa verde entre 19 y 19,9 micras el valor fue de US$ 11 por kilo, y fue de US$ 9,22 por kilo para lanas de entre 20 a 20,9 micras.

A pesar de ser lanas de mayor micronaje, la gremial indicó que por lotes grifa verde de 21 a 21,9 micras el precio fue US$ 9,50 por kilo y fue US$ 9,70 en lanas entre 22 y 22,9 micras. Para lotes de 27 a 27,9 micras la referencia fue US$ 2,70 sin acondicionar. En tanto, para las lanas de 28 a 28,9 micras se dieron valores de US$ 2,80 por kilo sin acondicionar, y de US$ 3,33 por kilo grifa celeste.