Sigue la polémica por protocolos: MSP dice que son obligatorios y contradice acta en la que sostuvo que eran sólo recomendaciones

La foto que publicó la cantante argentina María Becerra en el festival American Rockstars, realizado en Punta del Este, en la que se veía a una multitud sin tapabocas, despertó la polémica debido a los protocolos sanitarios a los que se debe someter cualquier organizador de eventos. Uruguay es Música salió rápidamente a reclamar que la "normalidad" sea "para todos". Por otra parte, el presidente, Luis Lacalle Pou, llamó al subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, para pedirle explicaciones al respecto y anunció que si incumplieron con lo estipulado serán multados.

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública informó que citó a los organizadores del evento para evaluar si se cumplieron los protocolos aprobados. Pero no está clara la obligatoriedad de los protocolos debido a una contestación previa de la cartera en la que afirmó que son una recomendación.

Según informó el MSP en su cuenta de Twitter, en respuesta al episodio del festival de este fin de semana, está vigente el protocolo aprobado el 28 de setiembre de 2021 titulado "incremento de aforos y cambios en recomendaciones para salas de teatro y afines". Allí exponen que consideran adecuado incrementar el aforo hasta un 75% de la capacidad si todos los asistentes están vacunados y cumplieron con los 14 días posteriores a la inoculación o haber padecido la enfermedad entre 20 y 90 días previos al evento. También consideraban adecuado aumentar el aforo para los no vacunados, pero a 55%.

Sin embargo, este sábado El Observador dio cuenta de un acta que emitió el MSP el 14 de setiembre en la que especificaba que “el MSP no aprueba protocolos, sino que realiza recomendaciones sanitarias en base a la evaluación de riesgo de cada actividad”. Eso generó la respuesta de la Asociación Uruguaya de Salones de Fiesta (ASFU) que en un comunicado manifestaron que el martes 5 de octubre el director de Salud, Miguel Asqueta, se había comunicado con ellos y la parte jurídica del MSP "iba a realizar una declaración con los puntos" que generaban confusión en la población y en el sector. Lamentaron que esa aclaración no haya salido y afirmaron que "decir entonces que el MSP no tiene injerencia es mentirle a la población".

Verónica Piana, vocera de Uruguay es Música, resaltó que, de incumplir el protocolo, los espectáculos están sujetos a multas por parte de las intendencias. Desde la Intendencia de Montevideo confirmaron que si el espectáculo supera el aforo instruido por el MSP, se multa. Además, Piana destacó que Asqueta le transmitió el último aumento de aforo que autorizó el ministerio, celebrando que habría más margen para vender entradas.

La organización apuntó al ministro de Salud, Daniel Salinas: "Sr. ministro, ¿por qué el gobierno sigue restringiendo al sector de la música en vivo? Siguen bastardeando y limitando aforos mientras otros trabajan en total normalidad —como ejemplo, adjuntamos la foto de un show apoyado por el gobierno en Punta del Este en el día de ayer—".

El Observador realizó varias consultas a distintos jerarcas del Ministerio de Salud Pública para conocer si el protocolo es preceptivo o no. El equipo de Fiscalización señaló que la respuesta estaba en el comunicado difundido por el episodio ocurrido en el American Rockstars, que no aborda el punto en cuestión.

Consultado sobre el tema, Asqueta dijo a El Observador que los protocolos son obligatorios. "El rol fundamental del MSP al elaborar recomendaciones consiste en proporcionar disposiciones que se tornan obligatorias en determinadas circunstancias, -así lo dictamina la ley orgánica 9202- ya que las mismas tienen fundamento científico probado sobre las condiciones sanitarias para proteger la salud de la población, así como mitigar el riesgo de transmisión de la enfermedad covid-19. Esa ley, más decretos y ordenanzas que han devenido en la pandemia, le otorgan potestades diversas al MSP". Citó como ejemplo que "el MSP ni autoriza ni prohíbe la realización de actividades, sino que establece cómo deben realizarse las mismas, en base a hechos técnicos y científicos", respondió el jerarca por escrito.

Esta respuesta entra en contradicción con la que Asqueta le dio al abogado Hoenir Sarthou. En el acta Asqueta de mediados de setiembre dijo que “los organizadores de los eventos son los que deciden en base a las recomendaciones, si realizan eventos o fiestas con población vacunada o con población mixta (vacunada y no vacunada). El MSP no tiene competencia para intervenir en relaciones entre particulares”. Sarthou denunció "discriminación" hacia las personas no vacunadas en representación de un grupo de padres de menores a los que se les impidió el ingreso a fiestas de 15 años. El abogado cuestionó que no existe norma legal que avale la prohibición de ingresar puesto que la vacunación no es obligatoria.

Por otra parte, el 12 de agosto se presentó el primer protocolo que habilitaba las fiestas con baile de cara a la Noche de la Nostalgia. En el texto se advertía que el cometido era "proporcionar recomendaciones" y "mitigar el riesgo de la transmisión", pero a la hora de referirse a los aforos y distancias, se utilizaban palabras preceptivas como "establecer", "no habilitar", "duración máxima". Consultado por ciertas "licencias" en este protocolo que diferentes intendencias habían tomado para la Noche de la Nostalgia, el subsecretario Satdjian había dicho que "no deberían" hacerlo.

Este sábado el presidente Lacalle manifestó su intención de analizar "seriamente" la flexibilización de los protocolos para eventos y teatros. A tan solo días de una apertura total de fronteras, el gobierno también maneja la posibilidad de ponerle fin al decreto de la emergencia sanitaria.