Sin el visto bueno de la 711, el FA convocó a un Plenario para definir qué hacer con Sendic y De León

El sábado 15 de diciembre, dos semanas después de proclamar a sus precandidatos y de aprobar el programa de gobierno, el Frente Amplio (FA) tomará una decisión con respecto a la situación de los dos principales exponentes de la lista 711: el exvicepresidente Raúl Sendic y el actual senador Leonardo De León, ambos acusados de manejo indebido de los fondos públicos, en ANCAP y ALUR respectivamente.

A excepción de la 711, el resto de los delegados de la Mesa Política del FA respaldaron este viernes la decisión de convocar a un Plenario para analizar los casos de Sendic, De León exvicepresidente y otros 14 asuntos en los que intervino el Tribunal de Conducta Política (TCP) pero no hubo un pronunciamiento de la fuerza política. Entre esos otros casos están involucrados el excanciller Luis Almagro, el exlegislador del Frente Amplio Gonzalo Mujica (actualmente en el Partido Nacional) y el diputado de Liga Federal Darío Pérez.

El de Raúl Sendic es el que más polémica y tensión genera en el oficialismo. El líder de la 711, a quien el TCP le adjudicó un "proceder inaceptable" en el "manejo de los fondos públicos" –debido al uso que hizo de las tarjetas corporativas de ANCAP–, ha insistido en que será candidato al Senado a pesar de los insistentes pedidos de las principales figuras del Frente Amplio para que se aleje por un tiempo de la política. La semana pasada, el expresidente José Mujica y el senador comunista Juan Castillo se reunieron con él para evaluar esa posibilidad, pero Sendic ratificó que su sector ya había tomado la "decisión política" de mantenerlo como candidato.

Tras esa negativa, los sectores del Frente Amplio concluyeron que el único camino que quedaba era la realización de un Plenario. De esta forma, el oficialismo se ha embarcado nuevamente en una ronda de negociaciones intrasectoriales para acordar de antemano una posible sanción. Algo así ya había ocurrido en la previa del Plenario del 9 de setiembre de 2017, en la que estaba prevista una sanción a Sendic, pero la renuncia del entonces vicepresidente echó por los aires el preacuerdo, argumentándose que su "gesto" alcanzaba como castigo.

El estatuto del Frente Amplio establece que las sanciones a sus dirigentes deben aprobarse por al menos cuatro quintos del Plenario, con lo que se hace necesario llegar a esa instancia con cierto consenso entre las principales fuerzas. Con 36 de los 175 votos se puede trancar cualquier moción de sanción e incluso con menos votos puede naufragar una resolución; por ejemplo, si una parte de los integrantes se retira de sala.

En la sesión de este viernes en la Mesa Política, también se discutió la forma en la que se abordarán los casos, aunque no hubo acuerdo. Algunos sectores, como el Nuevo Espacio, plantearon retomar la línea de acción sugerida por la comisión especial que meses atrás había discutido qué hacer con los dictámenes. Allí se había recomendado separar en dos grupos los informes: por un lado, archivar los casos menos trascendentes, y dejar la discusión para los que generan mayores tensiones.

Las bases de Canelones, en tanto, plantearon discutir los informes en orden cronológico, lo que a los ojos de varios dirigentes supondría "postergar" las definiciones más importantes.

Seis nuevos casos que se abren

Además de fijar la fecha del Plenario, la Mesa Política acordó que el lunes 3 de diciembre –el día después de proclamar a los precandidatos– se enviarán por mail los seis informes del TCP que todavía no han sido divulgados en la interna. Entre ellos está el de otro dirigente de primera línea de la 711, el senador y expresidente de ALUR Leonardo De León, también cuestionado por uso indebido de las tarjetas corporativas. Aunque la Justicia archivó la denuncia contra De León –alegando que no se le podían endilgar delitos contra la administración porque no era funcionario público–, entre los dirigentes del FA se espera que el fallo del TCP sea igual de "lapidario" que con Sendic, según consultas realizadas por El Observador.

Con la divulgación de ese informe, la 711 tendrá durante casi dos semanas a sus dos principales exponentes bajo la lupa.

Además, entre esos seis está el informe sobre el excanciller Luis Almagro, a raíz de la denuncia del Partido Comunista respecto al uso de viáticos durante su gestión como ministro. Almagro ya había sido cuestionado en la interna frenteamplista por su actuación al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al punto que varios sectores lo consideran "autoexcluido" de la fuerza política.

PVP quiere estar en el banquillo de acusados

El viernes pasado, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda planteó en la Mesa Política que el TCP debía intervenir ante la indisciplina partidaria de los diputados del PVP y el Partido Comunista, que no dieron su voto para el ingreso de tropas extranjeras en el marco de la cumbre del G20. Aunque por ahora ningún sector trasladó la denuncia al tribunal, el delegado del PVP Carlos Coitiño expresó sus "ganas" de que el tema se incluya en el Plenario. "Ese debate nos va a encantar", dijo a El Observador.

El presidente del Tribunal de Conducta Política, Enio Martínez, afirmó que todavía no han recibido "ninguna información" sobre ese asunto y que tampoco se reunieron para debatir si amerita la intervención del organismo partidario. Consultado sobre la posibilidad de actuar de oficio, Martínez se limitó a contestar que es "una posibilidad que está prevista en el estatuto".