Sindicato de tabacalera denuncia que la empresa no los deja entrar a trabajar

Los trabajadores de la empresa tabacalera Maregroup denunciaron que, luego de un paro con ocupación que realizaron el viernes pasado, la empresa no los está dejando ingresar a trabajar por lo que no pueden cobrar los jornales. "Llegamos a la puerta y hay una guardia con una lista que dice quién debe entrar y quién no. Solamente pueden entrar los no sindicalizados", dijo a El Observador el delegado del sindicato Alejo Piñeiro.

Maregroup SA es una empresa china que está ubicada en la zona franca de Florida y actualmente cuenta con alrededor de 50 trabajadores uruguayos, de los cuáles aproximadamente 30 se encuentran sindicalizados. Los trabajadores habían realizado el paro el viernes pasado a raíz, denuncian, que la tabacalera no está cumpliendo con el convenio colectivo. Pero, según Piñeiro, al llegar el lunes se encontraron con que la empresa decidió no dejarlos pasar sin darles ninguna explicación. Este martes, autoridades del Sindicato Autónomo Tabacalero (SAT) se presentaron en la empresa a exigir explicaciones. La gerenta de la empresa les comunicó que no los iba a dejar pasar y que la razón por la que no permitía entrar a los trabajadores era que, según las redes sociales, iban a entrar a la tabacalera a volver a ocuparla, relató Piñeiro. Luego de estas explicaciones, llamaron a un escribano para que labre un acta. Con ese documento realizaron las denuncias en el Ministerio de Trabajo, tanto en la sede de Florida como en la sede de Montevideo y esperan por una convocatoria por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para comenzar una negociación. Piñeiro asegura que el enfrentamiento con la empresa viene hace tiempo debido al crecimiento del sindicato de base. "Hace un mes nos mandó al seguro de paro a todos poniendo una excusa de que se rompió una máquina, que nunca se había roto. Justo se empezaron a romper las cosas cuando el sindicato comenzó a crecer", ironizó. "Quería ´matarnos´ de hambre. En el seguro cobrábamos $8.000 y encima somos jornaleros. Si no íbamos a trabajar, no cobrábamos", aseguró. El sindicato no descarta judicializar la situación si no los continúan dejando trabajar, aseguró Piñeiro además de exigir que les paguen los jornales de lunes y martes. "Nosotros vinimos a trabajar. No nos quisieron dejar", concluyó.