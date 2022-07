Soltarán 25 millones de moscas por semana en el aire uruguayo para combatir enfermedad del ganado

Entre 25 y 30 millones de moscas por semana se soltarán desde aviones en Uruguay para erradicar los daños que genera el gusano barrenador del ganado, en el marco del Plan Nacional de Erradicación de la Mosca de la Bichera, informó a El Observador Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Eso sucederá desde setiembre de 2023, en todas las zonas del país en las que esa adversidad sanitaria se está expresando y se hará de sur a norte.

Uruguay comprará pupas de esas moscas esterilizadas, cuya presencia en el ambiente generará una inmediata disminución en la población de un insecto que genera heridas en animales productivos y así pérdidas productivas, pero que también causan heridas en las personas.

Las moscas llegarán congeladas al país y en laboratorios las “revivirán”, a través de un procedimiento por el que se las expone a temperatura ambiente, explicó el ministro.

Las pupas se producirán en una planta de la Comisión Panamá Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg), ubicada en Panamá, que tiene capacidad para producir 100 millones de estas moscas al año, única en el mundo encargada de irradiar moscas para esterilizarlas y llevar a cabo planes de este tipo, comentó el ministro, quien días pasados encabezó una delegación uruguaya que visitó las instalaciones de Copeg.

COPEG

“Esta es una plaga que genera muchas pérdidas para el sistema productivo”, dijo el ministro Mattos.

Una vez que las moscas estén listas para ser soltadas, se realizará una campaña de dispersión, con aviones y una máquina que con un software dosificará la cantidad de moscas a dispersar por milla náutica por semana, detalló.

La dispersión de las moscas estériles se hará de sur a norte del país.

En una primera etapa, el centro de dispersión planificada estará en Santa Bernardina, en Durazno. Luego, cuando el plan esté más enfocado en el norte del país, “tal vez haya una mudanza de ese centro hasta el norte”, indicó Mattos.

Una vez se dispersen las moscas, se llevará un control de las mismas.

COPEG

En Uruguay se soltarán entre 25 y 30 millones de moscas por semana.

El jueves la delegación visitó el centro de dispersión ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Allí lograron ver cómo se mantienen las moscas y cómo se cargan para luego ser dispersadas desde el avión. pic.twitter.com/Cj6C0wwfwP — MGAP (@MGAPUruguay) July 2, 2022

Autoridades del MGAP y representantes de la institucionalidad agropecuaria y gremiales de productores viajaron para conocer de cerca el proceso de producción de las moscas y de irradiación para esterilizarlas.

El representante de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Alberto Bozzo, uno de los representantes de productores que viajó a Panamá, destacó que “sería como el día y la noche para los productores no tener más bichera”.

Diego Battiste

Conferencia de prensa de la delegación uruguaya que viajó a Panamá.

El ministro aseguró que para realizar este plan será muy importante el apoyo de los países fronterizos. Días atrás, en el marco de la presentación del buque de investigación Víctor Angelescu, en el puerto de Montevideo, Matías Lestani, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, declaró a El Observador que desde ese país vecino apoyarán el proyecto.

"No hay barreras geográficas sanitarias, cuando queres tomar un posicionamiento de sostenibilidad lo tenes que hacer en conjunto y en eso tenemos que trabajar alineados. Estamos con las manos tendidas para trabajar en todo lo que potencie nuestras capacidades productivas", expresó.

COPEG

Las pupas se tratarán en un laboratorio en Santa Bernardina, en Durazno.

Plan en la Rendición de Cuentas

En el proyecto de Rendición de Cuentas el MGAP incluyó una iniciativa que busca disponer de 50,4 millones de unidades indexadas del fondo del seguro para el control de enfermedades prevalentes para financiar el Fideicomiso Erradicación de la Mosca de la Bichera.

Mattos explicó que ese dinero servirá para la preparación del plan, para armar las infraestructuras, contratar personal y “tal vez parte del primer año de dispersión”. Los fondos se utilizarán para la primera parte del plan, el resto será financiado por los productores rurales.

Próximamente las autoridades del MGAP se reunirán con integrantes de Campo Unido (la entidad que nuclea a las principales gremiales del agro), para discutir acerca del financiamiento por parte de los productores.

Comentó que todavía hay que “afinar los números para llegar a un presupuesto, porque está muy volátil todo lo referido a fletes aéreos”, incluso, “ellos (la Copeg) no se animaron a darnos un precio de la mosca”, dado que los proceso inflacionarios afectan al proceso productivo de la mosca, y el valor aún no está definido, dijo. Si bien no tienen un precio, sí una referencia, aunque no fue compartida con la prensa.

Afectación

En conferencia de prensa, tanto el ministro Mattos como representantes de la delegación uruguaya que viajó a Panamá destacaron lo positivo de este plan, no solo para buscar una solución a un problema que aqueja a los productores ganaderos, sino también porque la mosca perjudica a mascotas y humanos. Mattos resaltó que por año 1.000 personas son picadas por la mosca de la bichera.

COPEG

Una vez que las moscas están esterilizadas pasan por un control de calidad.