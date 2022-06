“Sorprende que primero no consulten en Ambiente”, dijo Adrián Peña sobre proyecisla artificial

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, mostró sorpresa este viernes acerca de que los impulsores del proyecto de una isla artificial en la costa de Montevideo “primero no consulten en Ambiente”, según dijo ante la prensa. Sostuvo que hasta ahora no hay “ni siquiera una línea” de la iniciativa en su cartera, por lo que el ministerio no se puede expresar con fundamentos técnicos.

"Todo hacer pensar que es un proyecto complejo desde el punto de vista ambiental, pero todavía no lo tenemos. El ministerio, lo que tiene que hacer es opinar cuando tenga el proyecto y allí nuestros técnicos, desde el Área de Evaluación de Impacto, analizarán si esto es viable. Hoy lo que vemos es una idea y una discusión pública del tema pero el ministerio no tiene nada con respecto a este proyecto", indicó. Peña se mostró afín a los debates públicos sobre proyectos de este estilo, y adelantó que "hay que asegurar servicios" y analizar las implicancias. "Llegado el momento se analizará. Obviamente sorprende que primero no consulten en Ambiente", subrayó. La Intendencia de Montevideo, por su parte, considera que la inversión representa un fuerte peligro para las áreas centrales de la ciudad, y ya expresó horas antes que no ve viable el proyecto. La idea es crear una isla de 36 hectáreas a 450 metros de la rambla de Punta Gorda con un puerto deportivo para 300 embarcaciones y 36 lotes inmobiliarios.