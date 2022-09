Suárez a Nacional: se estrena el documental realizado por un hincha tricolor

A las distintas movidas de los hinchas de Nacional para el regreso de Luis Suárez al club –como la campaña en redes y la impresión de miles de máscaras para desplegar en el Gran Parque Central– se sumó más: un documental realizado por un joven tricolor que cuenta cómo fue su retorno.

Lucas Almeyda, editor de videos y estudiante de Comunicación, fue quien llevó adelante esta iniciativa.

“El documental trata de la recopilación de imágenes contando los hechos, desde que Luis salió de Atlético, pasando por lo de River, hasta su llegada y el gol a Peñarol”, contó a Referí.

Almeyda ya tiene experiencia en videos. “Con lo del hashtag de Suárez a Nacional me conocieron más, pero yo ya había hecho un documental de la Liga del Atlético en 2021 o, por ejemplo, Cavani tiene un video mío en su Instagram”, repasó.

“Ya venía haciendo estas cosas por pasatiempo, y como no había escuchado que se vaya hacer pronto algo así y a mí me entretiene, pues decidí hacerlo, aunque no gane nada con esto, decidí hacerlo porque me encanta editar por más que no sea bueno en esto”, agregó, sobre su video de Suárez.

Luego de obtener algunos permisos que le faltaban para su publicación, el documental será estrenado este martes 20 a las 22:00 en YouTube, donde todos podrán ver la pieza que tiene 31 minutos de duración.

Acá se estrenará el documental a las 22:00 de este martes 20 de setiembre: