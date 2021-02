Suárez: "Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo"

Luis Suárez afirmó que el FC Barcelona lo “echó” al terminar la temporada 2019/20, lo que lo “disgustó” y “molestó”, debido a que el argumento que le indicaron al momento de cesarlo fue que por su edad no estaba en condiciones para jugar al máximo nivel.

El hoy jugador de Atlético de Madrid y goleador de La Liga de España, que lleva 497 goles en su carrera y está a punto de ingresar en el selecto club de los jugadores con 500 tantos, este martes se mide ante Chelsea por Liga de Campeones (17:00, ESPN) repasó su salida de los catalanes en una entrevista con la revista francesa francés France Football.

“Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó”, dijo el salteño sobre el trato que recibió de la directiva del club azulgrana.

AFP

Suárez en sus últimos días en Barcelona

“El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. Otra cuestión es si todavía tienes un contrato plurianual y el club quiere venderte. Pero el club indicó que de todos modos ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto", agregó.

Suárez también indicó que no comprendió los motivos de su salida. "Si no hubiera mostrado nada en el Barcelona durante tres o cuatro temporadas… lo habría entendido. Pero he marcado más de 20 goles cada temporada. Siempre he tenido buenas estadísticas, solo por detrás de Messi”.

“Hoy ha quedado claro que no es fácil jugar en el Barcelona. Muchas compras no han podido cumplir las expectativas en Barcelona. Llegué a cierto nivel en Barcelona durante seis años e hice lo que se esperaba de mí", sostuvo.

Instagram

Suárez y Messi en la despedida del uruguayo

Consultado por lo que fue la llegada de Ronald Koeman al Barça, el DT que ejecutó su salida del equipo, expresó: "Fue una decisión que no pude evitar, de la que no pude hacer nada. Sentí que ya no estaba en los planes”.

“Con todo mi orgullo me dije a mí mismo que demostraría lo que valía. Y por eso me atraía jugar en Atlético de Madrid, un club ambicioso. Mucha gente todavía se pregunta por qué elegí al Atlético", comentó.

Madrid y el Cholo

El cambio de equipo significó una adaptación a un nuevo plantel y también a otra ciudad, Madrid.

“Este cambio fue bienvenido después de todo lo que había vivido en el Barcelona”, señaló Suárez. “Lo más difícil fue que tengo una familia que estuvo acostumbrada a una ciudad durante seis años. Explicando a mis hijos que nos vamos a ir mientras ellos tienen sus amigos y su vida en Barcelona. Eso fue definitivamente lo más difícil. Y luego también en medio de una pandemia. Eso dificulta aún más la integración en Madrid".

AFP

Suárez, el profe Ortega y Dembelé en Bucarest

El delantero también contó cómo es trabajar junto a Diego Simeone, el DT colchonero.

"Lo esencial es la mente”, indicó. “Es muy importante ser fuerte en la cabeza y sentir que tiene los medios para revertir situaciones difíciles. Siempre ha sido una de mis características: nunca me rendí, incluso en momentos difíciles. Es este personaje el que me empujó a venir a este equipo (el Atlético) que lucha por cosas importantes”.

“Una de mis motivaciones fue poder demostrar que todavía tienes que contar conmigo. Es una cuestión de autoestima. Después de todos estos años en el Barça, quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel, dentro de la élite española".

Vuelve a la Champions bajo los elogios de Simeone y Tuchel

Atlético de Madrid vuelve a la Liga de Campeones este martes ante Chelsea, en Bucarest, Rumania, Suárez en medio de elogios de su entrenador, Diego Simeone, como del director técnico rival, el alemán Thomas Tuchel, ex París Saint-Germain y hoy en el club inglés.

AFP

Suparez celebra un gol junto a sus nuevos compañeros

Simeone, que considera que la eliminatoria está "al 50%", reiteró la importancia de Suárez en su esquema durante la conferencia previa al partido.

"Para toda la competencia, no sólo para la Champions, su presencia genera jerarquía, confianza en nuestro equipo y mucha tensión en el equipo rival porque la historia acompaña a un futbolista que es muy fuerte en su don relacionado al gol", dijo el técnico argentino.

Consultado sobre la sequía del uruguayo en partidos de visitante por la Liga de Campeones, el Cholo respondió: "¿No marca como visitante? Dejemos la pregunta para Londres".

Por su parte, el entrenador de Chelsea se deshizo en elogios hacia su rival del martes y también hacia Suárez, un delantero al que le hubiera gustado fichar cuando entrenaba a PSG, club en el que dirigió hasta el pasado 29 de diciembre.

Ander Gillenea / AFP

El uruguayo es figura en Atlético

"Oímos rumores de que iba a dejar Barcelona y ¿quién no estaría interesado en firmar a uno de los mejores delanteros del mundo?", dijo Tuchel.

"No pudimos (ficharlo), decidió quedarse en España con Atlético, donde está demostrando su calidad. Es un delantero nato con una mentalidad que sólo tienen los atacantes", añadió.

"Esta mentalidad es su deseo, intensidad y rabia de marcar, marcar y marcar", aseguró Tuchel, quien sentenció: "Sabemos de su calidad, estamos advertidos y trataremos de impedir que marque".

Ander Gillenea / AFP

Suárez en Atlético

Los rojiblancos se medirán a Chelsea lejos del Metropolitano, en Bucarest, debido a las restricciones impuestas en España a los viajeros procedentes del Reino Unido por el covid-19.

Atlético, líder de la liga española, viaja a Bucarest con la idea de volver a retomar el impulso, tras perder algo de fuelle en el campeonato doméstico.

En los colchoneros no estará a la orden José María Giménez, quien se lesionó el pasado sábado, y sí fue convocado Lucas Torreira.