Suárez, entre vacaciones y entrenamiento: así es su plan para llegar a tope a la Champions

El plantel de Barcelona disfruta esta semana de unos días de descanso tras la finalización de La Liga, entre ellos Luis Suárez, el delantero uruguayo que se tomó un vuelo para descansar y prepararse para la definición de la temporada con el cierre de la Liga de Campeones.

“El Pistolero”, Lionel Messi, Gerard Piqué y el arquero Marc Teg Stegen, fueron vistos este miércoles en el Aeropuerto de Barcelona, desde donde emprendieron sus mini licencias.

El destino elegido por Suárez y Messi fue Ibiza, según se informó este jueves, a donde llegaron con sus familias y disfrutaron de un yate, una de las salidas preferidas de ambas figuras.

Los futbolistas tendrán seis días libres, hasta el próximo lunes, pero con tareas domiciliarias para volver a los entrenamientos de la mejor forma.

☀ Messi y Suárez aprovechan los días de descanso antes de volver la próxima semana a trabajar con la mirada puesta en el Nápoleshttps://t.co/gkvEaTpwgD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 23, 2020

A recuperar la rodilla

Suárez tendrá una semana para descansar, pero también para seguir mejorando su rodilla derecha, de la que fue operado en enero. El diario deportivo As indicó que el delantero no está fino de su lesión y que los cinco goles que marcó en la vuelta del fútbol esconden que el atacante no se encuentra cómodo en el campo de juego.

“Desde que regresara de su operación en la rodilla derecha, al charrúa se le ve más lento y agarrotado en sus acciones, dejando bien patente que no está teniendo las mejores sensaciones”, dice As, que destaca el esfuerzo del salteño para sobreponerse a esas situaciones y hacer su aporte al equipo, siendo uno de los máximos goleadores desde que se volvió a la actividad.

AFP

El Pistolero terminó rengueando el último partido frente a Alavés y este lunes y martes, días en que entrenó Barcelona, solo hizo trabajos de recuperación en el gimnasio.

Por eso, los seis días de descanso que tendrá le servirán para mejorar su condición física.

En ese sentido, los preparadores físicos del club le entregaron un plan de mantenimiento para seguir mejorando su rodilla y volver a los entrenamientos en mejor forma.

La Champions en la mira

Tras la operación en enero y la recuperación en medio de la cuarentena, Suárez volvió a jugar en el tramo final de La Liga de España, yendo de menos a más.

En los dos primeros partidos fue al banco de suplentes, ante Mallorca y Leganés, y luego fue titular en seis encuentros seguidos, frente a Sevilla, Athletic, Celta, Atlético, Villarreal y Espanyol.

Suárez y Messi

Después volvió a quedarse en el banco ante Valladolid y Osasuna y fue titular en el último juego frente a Alavés.

En su vuelta le marcó dos goles a Celta y uno a Espanyol, Villarreal y Alavés, cerrando la temporada con 16 goles.

Al no conseguir La Liga, el objetivo de Suárez y Barcelona es ir por todo en la Liga de Campeones, certamen en el que deberán recibir a Nápoli el próximo 8 de agosto luego del empate del partido de ida.

Tras las vacaciones, el uruguayo tendrá casi tres semanas para volver a su mejor forma y buscar el gran objetivo del año, el único que le queda al Barça para no cerrar la temporada con las manos vacías.

"Si los que estamos dentro del plantel rendimos a la altura que se nos presupone por estar en este club, podemos pelearle a cualquiera. Un fallo en un partido puede costar caro, por eso tenemos que estar muy atentos y necesitamos de todos para conseguir la Champions", dijo Suárez días atrás.