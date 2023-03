Suárez habló sobre su futuro en la selección: "Hasta que no esté el nuevo entrenador no voy a tomar una decisión"

El delantero uruguayo, Luis Suárez, habló sobre su futuro en la selección uruguaya, lugar en el que fue la figura en los últimos años y de la que es el máximo goleador de toda su historia con 68 goles. "No tengo claro todavía lo que voy a hacer en la selección, también uno tiene cierta edad en la cual uno tiene que ser consciente que puede llegar el momento", dijo en una entrevista con Telenoche.

"Como es un entrenador interino, como Marcelo (Broli), está lindo para que los demás jugadores jóvenes o que ya tienen más partidos en la selección sigan agarrando confianza para lo que viene que es la Eliminatoria. Además es un viaje largo, y recién llegando a un nuevo club. No había necesidad", dijo en referencia a su ausencia en la lista de reservados para los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo en la que Uruguay enfrentará a Japón y Corea del Sur.

"Uno siempre quiere defender a la selección de la mejor manera posible pero por la edad, por diferentes circunstancias y hasta que no esté el nuevo entrenador a ver qué realmente quiere hacer conmigo en este caso, no voy a tomar una decisión", agregó.

"Uno va siendo grande y siendo consciente, a pesar de haber quedado eliminado del Mundial que me dolió y me costo mucho asumir eso, me fui con una buena sensación de haber rendido en el último partido del Mundial, de estar a la altura de lo que es la selección y es la última imagen mía que tiene la gente", aseguró.

Suárez no es el único jugador histórico que no estará en estos amistosos. Por diferentes motivos, Fernando Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres y Edinson Cavani tampoco estarán.

¿Dónde y cuándo jugará la selección uruguaya ante Japón y Corea del Sur?

Uruguay debutará en la gira asiática el viernes 24 de marzo en el Estadio Nacional de Japón.

El segundo compromiso será contra los coreanos el martes 28 en el Seoul World Cup Stadium.