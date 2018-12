Suárez recibió hamburguesas de Coutinho, su "amigo invisible"

El astro brasileño Neymar aprovechó las fiestas navideñas para reunirse con algunos de los mejores deportistas del mundo y celebrar el amigo invisible en un acto benéfico para su instituto INJR. En el evento estuvieron entre otros los uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani

Suárez recibió de Philippe Coutinho unas mini hamburguesas y se lamentó que no fueran de verdad. “Coutinho también come hamburguesas, no sé por qué solo habla de mí. Neymar también las come, Leo también… todos comen hamburguesas”, dijo el delantero de Barcelona y de la selección uruguaya.

Cavani, por su parte, recibió naranjas, un producto genuino de Salto donde nació, mientras que a Gerard Piqué le regalaron un muñeco de Son Gokü, el protagonista de Dragon Ball.

Del evento que Neymar organizó por segunda vez, también participaron Mbappé, Thiago Silva, Verratti, Buffon, Marquinhos, Messi, Rakitic, Gabriel Jesus, y otros deportistas mundialmente destacados como Letícia Bufoni, el surfero Gabriel Medina o Laís Souza, medallista olímpica.

Al final, todos los participantes recibieron unos cuadros enmarcados con una caricatura suya al lado de Neymar.