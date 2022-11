Sube el valor del ganado y cae el precio de exportación

Los mercados de hacienda y el de exportación marchan a dos velocidades. El precio del ganado gordo tocó el piso la semana pasada y, sostenido por la mejora del panorama de pasturas, rebotó entre 20 y 30 centavos luego de caer más de dos dólares en dos meses. Por novillos especiales el eje se ubica en US$ 3,40 y por los animales mejor terminados se consigue hasta US$ 3,50 por kilo. La vaca va de US$ 3 a US$ 3,10. La reposición comenzó a copiar esta tendencia en los remates por pantalla de esta semana con el alivio que representan las lluvias pasadas y las pronosticadas para este fin de semana.

El precio de exportación dejó expuesto esta semana el ajuste que operadores e industriales venían advirtiendo en los últimos meses y cayó a su menor nivel desde setiembre de 2021.

El promedio de la tonelada exportada fue de US$ 4.224 en la última semana, una abrupta caída de 12% de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Este descenso llevó el promedio de los últimos 30 días a US$ 4.604 por tonelada. Octubre registró el menor promedio mensual de 2022 con US$ 4.721, casi 14% menos que el pico anual de US$ 5.475 en mayo.

El mercado chino es el que más influye por volumen, pero la incidencia de Europa es cada vez más notoria, con valores para carnes Hilton que cayeron de US$ 14.000 a menos de US$ 9.000 por tonelada: 35% menos. En lo que va del año el IMEx promedio es de US$ 5.081, un 21% arriba de un año atrás.

En carne ovina también se consolida una baja. Si bien hubo un moderado repunte, en los últimos 30 días móviles cayó a US$ 4.582. Y en octubre promedió US$ 4.719, también el registro mensual más bajo del año.

Precio de la carne exportada

Ritmo de faena irregular

Operadores del sector advierten mayor interés de la industria por ganados gordos de pasto y las entradas se han acortado a ocho y 10 días.

Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales, sostiene que ya se tocó un piso y se empieza a buscar un equilibrio algunos centavos más arriba.

La faena de vacunos cerró octubre con 194.033 cabezas –la cifra más alta desde junio– y empezó noviembre con una caída semanal de 9%. El repunte de la semana anterior para superar las 50 mil cabezas después de cinco meses duró poco y el último dato fue de 45.794 reses industrializadas, 55% novillos.

Con la ventana de cuota 481 activa, el ingreso de animales de corral predominó en las industrias, según los datos de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Entre enero y octubre el corral representó 14,6% de los vacunos faenados, con 286.000 cabezas. La participación es mayor que un año atrás, cuando alcanzaba el 12%.

Por categorías, un 25% de los novillos faenados son de corral, según se desprende de los encierros registrados habilitados para cuota 481.

En el acumulado anual el volumen total de faena está 6,7% abajo que el año pasado en número de cabezas (2,05 millones frente a 2,21 millones) y 26% por encima del año 2020 a esta fecha (1,63 millones).

El año 2022 cerraría en 2,45 millones de cabezas, unas 200 mil menos que el 2021.

Reposición

La reposición confirmó el cambio en la tónica de precios del ganado y ajustó al alza en casi todas las categorías en el remate de Plaza Rural del martes 8 de noviembre.

La demanda se afirmó, con pujas en casi todos los lotes y ventas totales en la mayoría de las categorías. “Las lluvias cambiaron el ánimo y tonificaron el mercado”, comentó Christopher Brown, director de la firma Agro Oriental.

Los terneros promediaron US$ 2,36, con especial interés por los de 140 a 180 kilos que corrigieron 12% al alza, y se vieron buenos desempeños en terneras, vaquillonas y piezas de cría.

En el remate de Lote 21, por otro lado, se destacaron los terneros de hasta 140 kilos que subieron casi 13% en valor respecto al remate de octubre de consorcio de escritorios.

Mercado ovino

En lanares, con una oferta abundante, en la antesala de la zafra hubo un quiebre en el mercado internacional que se traslada a los negocios en el mercado interno.

Los valores de exportación han registrado ajustes. Y se refleja un mercado trancado, en especial para las categorías más pesadas, con valores que parecen ir encontrando un piso.

El cordero cotiza alrededor de US$ 3,17, los borregos US$ 3,13, los capones US$ 2,95 y las ovejas US$ 2,68.

La faena de lanares volvió a bajar en la última semana, que cerró en 30.219 ovinos según los datos del INAC. La faena de 152 mil cabezas en octubre estuvo 2,6% por debajo de la de octubre de 2021.