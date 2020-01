Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EEUU se reunirá con Lacalle Pou

El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale, visitará Montevideo en los próximos días para reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou, informó el gobierno estadounidense en un comunicado.

La visita de Hale se dará en el marco de una misión oficial que también incluirá La Paz, donde el alto funcionario del gobierno de Donald Trump tendrá una reunión con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez. La misión tendrá lugar entre el 20 y el 24 de enero.

Según el comunicado del Departamento de Estado, Hale tratará con Lacalle Pou temas vinculados a las oportunidades para que ambos países fortalezcan sus relaciones bilaterales, en el marco de la administración que se instalará el próximo 1° de marzo. Además, en la agenda estará la situación de Venezuela, el apoyo a la democracia en ese país y el desempeño regional de la economía, agrega el comunicado.

Además de con Lacalle Pou, Hale también tendrá reuniones con otros líderes políticos.

A comienzos de enero el presidente electo mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien felicitó a Lacalle Pou por el triunfo electoral del 24 de noviembre. Ambos hablaron de la "cooperación" para que Venezuela pueda resolver la crisis humanitaria "provocada por Nicolás Maduro", según afirmó entonces el gobierno estadounidense en un comunicado.

Durante la charla el mandatario electo preguntó acerca de la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ya sea de forma bilateral o en conjunto con el resto del Mercosur. El jerarca quedó en trasladarle una respuesta a Lacalle Pou.

“No creo que haya que crear falsas expectativas. Mi pregunta fue: ¿Hay posibilidades? ¿Lo ponemos arriba de la mesa o no? Hasta el momento, no hay una respuesta. Quedó en que me iba a dar una respuesta", dijo después de la llamada el presidente electo en una conferencia de prensa. "Alentar embarcarse en tratados que después no llegan a buen puerto, me parece que es peor que no alentar”, agregó.