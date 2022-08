Sud América de Salto tomó una drástica decisión contra el jugador que mandó al CTI a otro

La directiva del club Sud América de Salto tomó una drástica resolución contra su jugador Gonzalo Trindade -aunque en el comunicado no lo nombra-, quien lesionó de gravedad a Matías Sabarrós, de Saladero, en un partido de la liga salteña de fútbol.

La jugada se viralizó en redes sociales por la brutalidad de la patada de Trindade, que comprometió el riñón de Sabarrós.

La directiva de Sud América indicó que "repudia todo hecho de violencia en general y en especial en el deporte", lamentó "profundamente" le lesión que sufrió Matías Sabarrós del equipo de Saladero, pidió disculpas al jugador y a su familia, y que resolvió "como medida disciplinaria la desafectación del plantel de la IASA del jugador que participó en la lesión de Sabarrós".

Patada en el pecho dejó a futbolista en CTI con varios órganos comprometidos

Matías Sabarrós recibió un fuerte golpe en un partido de la liga local de Salto; fue trasladado a un centro de salud donde permanece internado. pic.twitter.com/vnEvGEk6C5 — Miguel Rodriguez (@drywall2016) August 23, 2022

Trindade se manifestó en Facebook, dijo que se le fue la mano, que no tuvo intención de lastimarlo y que se arrepentirá siempre de esa jugada:

"Voy a dar la cara porque asesino es el hombre que mató a la mujer hace unos días. Yo soy un pibe cualquiera que juega al fútbol, no era mi intención lastimarlo ni matarlo, sé que estuve mal, no era mi intención hacerlo. No es un buen momento para mi ni para mi familia por lo que dicen y ni para la familia de él. En cuanto pueda verlo iré a darle mis disculpas como se debe, de frente y le diré que no fue mi intención hacerle daño y no tengo nada contra él ni contra nadie, solamente se me fue la mano, digamos fue algo del partido y no quería. Me arrepiento por lo que hice y me voy a arrepentir mañana y pasado. Espero que se recupere pronto", escribió el exfutbolista de Sud América.