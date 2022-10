Super Rugby Americas con EEUU y Canadá y apoyo de World Rugby: así será la expansión de la Superliga que ganó Peñarol

Sudamérica Rugby y World Rugby avanzaron fundamentalmente la semana pasada en la expansión de la Superliga Americana de Rugby (SLAR), que en 2023 se llamará Super Rugby Américas y se perfila a tener ocho equipos, con el agregado de una franquicia de Estados Unidos, otra de Canadá y un segundo equipo argentino, que entrará en lugar de Cafeteros.

La semana pasada hubo reuniones en Estados Unidos entre el organismo sudamericano, World Rugby, USA Rugby y Rugby Canada, donde WR hizo explícito su beneplácito con el modelo de la Slar y adelantó que invertirá en la expansión. Además exploraron el modo de disputa y los aspectos legales y económicos de esa expansión.

La principal novedad estratégica es que las franquicias de Estados Unidos y Canadá estarán controladas por las uniones de esos países, que armarán sus planes de alto rendimiento alrededor de ellas y con el objetivo final de que alimenten a los seleccionados nacionales.

World Rugby apoya y elogia el sistema de la SLAR, que entiende fue la base del gran crecimiento en los últimos años de Uruguay y especialmente Chile, que sorprendió primero a Canadá y luego a Estados Unidos para clasificar a su primer Mundial. La región tendrá por primera vez tres equipos en la Copa del Mundo de Francia 2023. El modelo de la Slar es de franquicias centralizadas por las uniones nacionales, y por eso la pata principal del proyecto son las selecciones.

En cambio, el organismo no ha logrado desarrollar un sistema similar en el norte, donde la Major League Rugby (MLR), que ya lleva cinco temporadas, no logró un impacto en las selecciones de esos países. El modelo es diferente: las franquicias no están pensadas alrededor de las uniones y las selecciones, sino que son emprendimientos privados.

¿Serán la base de esas selecciones, como ocurre con Peñarol en Uruguay o Selknam en Chile? Eso dependerá de cuántos jugadores logren repatriar desde la Major League Rugby, que continuará funcionando por su cuenta.

No está definido el nombre y la sede de esos equipos. Es casi un hecho que la de Canadá funcionará en Victoria, donde Rugby Canada tiene su centro de alto rendimiento, mientras que para la de Estados Unidos una posibilidad fuerte es que funcione en Glendale, un suburbio de Denver (Colorado) donde USA Rugby tiene su sede administrativa y deportiva, pero se analizan diferentes ofertas.

De todos modos el Super Rugby Américas seguirá perteneciendo a Sudamérica Rugby. World Rugby quiere el empuje y la visión del organismo regional, presidido por el uruguayo Sebastián Piñeyrua, para liderar el rugby de franquicias de la región.

“Defendemos la expansión”, dijo Beaumont en entrevista con El Observador. "Si nos quedamos donde estamos el juego va a morir. Tuvimos reuniones la semana pasada, con América del Norte y con Sudamérica, buscando el modelo de negocios concreto. World Rugby quiere estar involucrado, pero debemos mirar todo: cuántos equipos tienen que participar, como será el formato del torneo. Y confiamos en que las Uniones locales lo puedan hacer”.

El torneo se jugará en sistema de sedes múltiples, como era el plan en 2020 hasta que estalló la pandemia. En 2021 y 2022 se jugó en sedes fijas en Uruguay, Chile y Paraguay, pero ahora la idea es volver a viajar. De todos modos, para ahorrar costos de viajes, es probable que los equipos del norte hagan todos los viajes a Sudamérica en bloque y luego reciben a los sudamericanos, o viceversa.

Cafeteros no desaparecerá, sino que está previsto que ya en 2023 juegue algunos partidos amistosos y para 2024 está previsto que sea parte de una conferencia del Norte de la Slar, con el posible agregado de otros equipos que se sumen. En 2023, mientras tanto, jugadores colombianos integrarán otros equipos. El año pasado, la UAR había tomado el control de la mayoría del paquete accionario de Cafeteros, ya que la Federación Colombiana había tenido dificultades para hacerlo.

El otro equipo que se sumará en 2023 será una segunda franquicia argentina, aunque aún no está definido cual, ya que la Unión Argentina de Rugby (UAR) planea hacer un llamado a interesados y decidir en función de la solidez de los proyectos. Los que aparecen con mayores posibilidades son las uniones de Córdoba y Tucumán, que ya han manifestado públicamente su intención de ser parte de la Slar.

Sudamérica Rugby anunció la semana pasada, a través de un comunicado, que el 27 de octubre hará anuncios oficiales, luego que trascendieran algunos detalles, como el nombre de Super Rugby Americas y la participación de equipos de EEUU y Canadá.