Tabárez elogió a Matías Viña, mirá lo que dijo el técnico celeste

El técnico de la selección, Óscar Washington Tabárez, tuvo palabras de elogio para la gestión del lateral de Nacional, Matías Viña, tras su debut en el combinado nacional en los partidos amistosos con Costa Rica y Estados Unidos.

“El hecho de que acá convoquemos (jugadores) tiene importancia. No es una prueba que vamos a ver lo que pasa con él, nosotros convocamos a los jugadores porque ya les vimos cosas que, de confirmarse, podrían determinar que fuera un perfil de selección”, comenzó diciendo el entrenador en el aeropuerto tras arribar este jueves de mañana de los partidos de la fecha FIFA que Uruguay disputó los pasados viernes y lunes.

Tabárez no suele hablar de los jugadores en forma individual, pero en este caso se refirió al lateral tricolor Matías Viña: “Y ahí cuando digo que vi cosas que me hacen tener una visión diferente antes de jugar, en el caso de Viña también, porque se destacó en lo que más se preocupa él por mejorar, que es la parte defensiva. La otra parte quizás no anduvo del todo pero no por responsabilidad de él, quien ni conocía a los compañeros y no tenemos tiempo de trabajo para que se conozcan los futbolistas, así que considerando todo eso quedaron buenas sensaciones”.

Amplia lista de reservas para el partido con Perú

Twitter @Uruguay

En el horizonte celeste se presentan los dos amistosos con Perú del mes de octubre. El primero el 11 de octubre en el Centenario y el segundo el martes 15 de octubre en Lima.

Tabárez reveló ante los medios que elevará una amplia lista de jugadores reservados.

“En 10 días tenemos que hacer una nueva nómina y vamos a hacer una de reservas amplias porque lo de las lesiones parece que es una cosa reiterativa que nos está jugando en contra. Recién se está en el inicio de los torneos en Europa y estas cosas pueden pasar, por eso la reserva será amplia”.

Tabárez pidió una categoría más

AFP

El entrenador celeste pidió públicamente que en el continente se debería crear una categoría más a nivel de selecciones y empezar a competir con una sub 23.

“Es poco jugar una vez cada cuatro años en una sub 23 un Preolímpico, tendría que ser una categoría a nivel juveniles para que no se termine a los 20 años la actividad juvenil a nivel sudamericano. No puede ser que terminen a los 20 años y la única posibilidad el jugador la tenga en la mayor, y si no calza en la mayor, ya no puede jugar más internacionalmente por la selección. Eso creo que se va a tener que revertir y no solo del punto de vista competitivo, de tener partidos, sino desde la preparación, que sea una categoría más y la podamos trabajar más allá de la dificultad que los que se destacan son jugadores de los clubes (en Primera) y algunos salen al exterior”.