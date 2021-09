Tabárez: "Es muy probable que nos cueste bastante ganarle a Bolivia, si es que lo logramos"

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, brindó una conferencia de prensa al mediodía de este sábado en el Complejo Uruguay Celeste en la que desgranó al rival del domingo por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, Bolivia, habló de la importancia de la vuelta del público y de jugar fuera del Estadio Centenario.

En algunos momentos funcionó bien tener un punta solo, lo hicimos para lograr éxito y para superar la falta de gol. Sucedió ante Bolivia y ante Paraguay en la Copa América, hay jugadores con condiciones para jguar en esa segunda línea de ataque detrás del centrodelantero. Siempre hay que tener opciones y diferentes maneras de jugar que están por encima de la estrategia de juego, la parte posicional.

"Esto de jugar cada pocos días hace que estemos pendientes de poder reforzar la parte defensiva en el mediocampo, como ocurrió ante Perú. En ese intento tuvimos que sacar a jugadores que son muy influyentes en el mediocampo. Ahora tenemos otro partido con Bolivia que es de ir a ganarlo, y no como expresión de deseo, sino teniendo todas las luces prendidas que hacen este objetivo", resaltó el Maestro.

El DT celeste habló de la importancia de la vuelta del público a ver a la selección

Consultado acerca de que en las últimas salidas por Eliminatorias, la selección boliviana consiguió empatar tanto en Chile como ante Paraguay, el técnico celeste habló del rival de este domingo.

“Es cierto y a veces el entorno exterior a la selección se maneja por sensaciones como que Bolivia nunca nos ganó en Montevideo y eso no tiene nada que ver. Es un equipo muy lógico, da lucha, ese dato de que está organizado, tiene algunas individualidades que pesan y tenemos que tomar nuestros recaudos y llegar al objetivo nuestro que es ganarlo. Es muy probable que nos cueste bastante, si es que lo logramos", indicó.

A su vez, también se le preguntó si lo sorprendía que el goleador actual de estas Eliminatorias sea el boliviano Marcelo Moreno Martins.

Así respondió Tabárez: "No me sorprende tanto por Martins que es un jugador de muy buena trayectoria, sí me sorprende que no esté acompañado en ese puesto por otros jugadores cuyas selecciones están más arriba en la tabla y tiene doble mérito porque está en un equipo que ha conseguido pocos puntos en estas Eliminatorias".

El DT celeste continuó hablando del rival de este domingo.

"Tiene un entrenador con mucha experiencia en el fútbol sudamericano y va a ser un equipo bien plantado como se le vio en los partidos y con jugadores que saben qué hacer con la pelota y tienen mucha capacidad para ir al ataque. Nos va a 'obligar' a que una parte muy importante de la planificación esté dedicada a disminuir el potencial del adversario en el ataque que tengan. Lo esperamos con la ansiedad de cualquier partido y con la tranquilidad que se debe tener en las Eliminatorias", sostuvo.

El regreso del público

Tabárez también fue consultado acerca de jugar fuera del Estadio Centenario y en un encuentro en el que volverá el público a la cancha por primera vez desde que la pandemia mundial por coronavirus llegó a Uruguay el 13 de marzo de 2020.

El entrenador uruguayo indicó que esta triple fecha obliga a realizar variantes en pleno partido para cuidar los físicos de los futbolistas

"Trataremos de ver la cancha y adaptarnos a ella. Lo que va a sorprender es no jugar en el Centenario. Cuando me imagino cosas que hay que hacer, pienso en el Estadio, me cuesta la idea de que juguemos en otro lado, por eso puede ser importante poder ver cómo está la cancha", comenzó explicando el técnico uruguayo.

Con relación al regreso del público, el Maestro indicó que "es importante la gente. El aficionado es una parte muy importante del espectáculo del fútbol, del sentido de pertenencia en la selección y que lo hace ver cuando se juegan los partidos y creo que tiene mucha influencia en la relación de fuerzas y sobre todo, cuando ese público juega a favor de la selección como ocurrió en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia, no solo en cantidad que Uruguay fue la selección que vendió más entradas, sino por una relación especial que hay entre el público que va y los futbolistas. Para mí es importante e iría más allá, el poder de convocatoria que tiene el fútbol, disminuiría muchísimo si se sigue jugando con estadios vacíos. Es el deporte que convoca más gente en cuanto a público, televidentes, lectores, es increíble".