Tabárez: "Falta que en la zona Suárez y en la zona Cavani, generemos más”

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, brindó una conferencia de prensa este domingo de tarde en Cuiabá a poco más de 24 horas de enfrentar a Chile por el segundo partido de la Copa América y sostuvo entre otras cosas que la celeste va a enfrentar a un rival que está casi clasificado a la siguiente fase, que el juego en campo rival "ha sido poco y no relevante", que "la unión, las emociones y la actitud, van a estar siempre, quizás lo único a mejorar, -vaya si es importante- es el juego" y que "falta que en la zona Suárez y en la zona Cavani, generemos más".

A su vez, Tabárez también admitió que tomará riesgos con algunos cambios porque hay que mejorar "la zona Suárez y la zona Cavani" de cara al próximo compromiso.

“La posesión de pelota no tiene valor en sí misma, es un dato del partido. Sí la tiene en base a un juego corto y si generamos situaciones. Si esto no ocurre se transforma en intrascendente, y eso es lo que pasó porque el juego en campo rival ha sido poco y no relevante, no tuvimos situaciones, eso es lo que nos está pasando, es el problema principal, porque ante Argentina se vio entrega, un gasto enorme que tuvimos, pero este es el partido que nos marca al enfrentar a un rival directo, a acercarnos y eso pasa por conseguir una victoria”, explicó Tabárez cuando fue consultado acerca de que Uruguay tuvo mayor posesión de pelota que Argentina en el debut.

afp efe

La "zona Suárez" y la "zona Cavani" son las que Tabárez quiere mejorar con mayor llegada

Y agregó: “Recién debutamos en la Copa y nos vienen tres partidos y debemos hacer nuestro camino que nos lleve a clasificar pero también de la mejor manera posible. Quizás no arriesgamos, estamos tratando a través de cambios de jugadores que puedan incidir en ese objetivo y cuando definimos algo, nos metemos en ello y hasta que se juegue el partido va a ser nuestro pensamiento. Después, el partido mostrará su historia propia ante un rival de jerarquía, y ahí veremos cómo nos va en este baile. La unión, las emociones y la actitud, van a estar siempre, quizás lo único a mejorar, vaya si es importante, es el juego”.

Para Tabárez, “el que estuvo en una cancha de fútbol sabe que todo es una cuestión de confianza. Entre los deportes colectivos, el fútbol es el que tiene menor cantidad de éxitos cuantificables que generan confianza como pueden ser los goles. Por sus características, se puede jugar un partido definitorio y en 120 minutos terminar 0-0. Hay deportes mucho más exigentes en cuanto a la intensidad, pero sí el fútbol es superior en la exigencia mental. Alguien dijo una vez que los futbolistas son maratonistas de la mente y eso altera lo que hace un jugador dentro de la cancha, si no está con confianza, no es él y hay que hacérselo ver, insistir en que lo puede hacer. La mejoría del fútbol ofensivo es lo que queremos mejorar”.

El DT celeste sostuvo que “siempre estamos con la autopresión. Queremos que esto mejore, queremos ganar, crear situaciones, eso es lo mínimo que nos tenemos que exigir porque estamos en un torneo que tiene mucho predicamento en nuestro país y un valor histórico por la cantidad de conquistas que se han logrado, y eso nos autopresiona. Vamos a ver cómo hacemos esto. Hay veces que uno hace modificaciones que suponen riesgos, se tomarán y se tratarán de minimizar. Porque el fútbol también es equilibrio y hay que tomar en cuenta todos los aspectos”.

La falta de gol

Acerca de la peor racha de goles desde que él dirige a la selección uruguaya, también habló.

“Son cosas que suceden que no las esperaba. Me ha sorprendido esta realidad de que no hemos podido cambiarla. Si me hubieran dicho que después de ganar en Barranquilla por goleada por primera vez en la historia, que no haríamos más goles en todos los partidos que vinieron, no lo creería. Esa es la realidad. Lo que nos afecta que es el asunto de la pandemia, afecta a todos los equipos. Sí nos afecta en cuanto a nosotros que dependíamos mucho de las fechas FIFA y la actividad con juveniles, eso desapareció. Las cosas no nos salieron bien en cuanto a resultados y de eso se trata una Eliminatoria y una copa continental”, reveló el Maestro.

Asimismo admitió que “falta generar situaciones. En Sudáfrica, todos los equipos tenían mayor posesión que nosotros, hicimos una cantidad de goles inédita en la historia reciente para nosotros en los Mundiales y llegamos a semifinales. Falta que en la zona Suárez y en la zona Cavani, generemos más y eso tiene que ver con asumirlo desde el punto de vista colectivo y apelar a futbolistas que nos hagan mejorar el panorama en esas zonas”.

Sobre el rival y su técnico, el uruguayo Martín Lasarte, Tabárez también se explayó.

Juan Mabromata / Pool / AFP

Tabárez dijo que conoce a Martín Lasarte y ponderó sus virtudes y las del equipo chileno

“A Martín lo conozco personalmente, pero, además, sé de su trayectoria como futbolista y entrenador, y su experiencia la mayoría exitosa fuera de Uruguay. Tenemos una buena relación por su perfil personal. Es muy positivo. Llega a hacerse cargo de una selección y nada menos que Chile que es fuerte en Sudamérica”, dijo.

Y añadió: “Viene de un período sin trabajar y esas circunstancias a veces son necesarias en la vida de un entrenador, y puede conseguir cosas como las que está consiguiendo porque se ve que hay trabajo. Chile es un equipo muy lógico, cumple con los dos motivos principales del juego que es limitar al juego del rival, llegar y generar situaciones de ataque. Lo de ese chico (Benjamin Brereton, de padre inglés y madre chilena) que jugaba en Inglaterra es quizás lo que más llama la atención, por cómo ocurrió todo, y porque ha convertido un gol, pero hay jugadores muy interesantes como Pulgar y tiene a los históricos con vigencia. Enfrentamos a un equipo que está muy cerca de clasificar a la siguiente fase y le da más trascendencia porque este partido tenemos que lograr las mejorías que necesitamos para sumar puntos”.

Consultado sobre que ahora la celeste no tendrá desgate por viajes dentro de Brasil teniendo en cuenta que se vienen dos partidos en Cuiabá, este lunes a la hora 18 uruguaya contra Chile y el jueves, a la misma hora y lugar frente a Bolivia, Tabárez expresó: "Evitar los viajes es bueno, pero si ve el calendario, todavía no pudimos ir en conjunto al campo de juego. Recién cuando venga el partido ante Paraguay tendremos un día más de descanso. No sé porque hay partidos que se juegan cada tres días, a otros cuatro y a otros cinco. Nosotros ya lo sabíamos de antes y haremos todo los esfuerzos posibles, para apelar a la actitud y a la mentalización”.

afp efe

El DT uruguayo fue consultado sobre Brian Ocampo

A su vez, opinó sobre el juvenil Brian Ocampo, quien debutó el viernes pasado contra Argentina.

“No me gusta hablar de individualidades. Brian es un jugador que estuvo en proceso de juveniles y está muy superado, fundamentalmente por lo que ha hecho en Nacional porque estuvo poco en la selección. Ha tenido progresos grandísimos y se lo dije a él. Tiene perfil bajo, es tímido, pero acá se lo ve contento, sin ser demasiado expresivo y ha mostrado en entrenamientos su deseo de estar”, sostuvo el DT uruguayo.