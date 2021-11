Tabárez: "No sé quién me puede exigir que ponga el cargo a disposición tras mi tiempo de trabajo"

El director técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, habló en conferencia de prensa luego de la derrota por 3-0 contra Bolivia en la altura de La Paz de este martes por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Consultado acerca de si tras esta nueva derrota pensaba pone su cargo a disposición, el Maestro fue contundente: "No, porque soy un profesional de esto, hice un contrato y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel. Y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay maneras de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso (poner el cargo a disposición) a mí sobre todo después del tiempo de trabajo que tuve acá. No me quiero ir tirando la toalla. No quiero hablar más porque diría algo que no sería conveniente".

Tabárez dijo además: "No es momento de hablar mucho, esperábamos otra cosa y en nuestro cálculo de probabilidades, en la medida que no se consigan puntos, todo se hace más difícil. Ya no se pudo conseguir, hay que mirar para adelante. Que el tiempo haga lo suyo, sacar conclusiones de este período, en la medida que no haya resultados positivos, todo lo medianamente positivo, no se reconoce. Siento desazón. Quedan cuatro partidos y cada vez depende menos de nosotros, pero de lo que nos podemos ocupar es cómo hacemos para revertir algunas cosas, más allá de que ciertas cosas que sucedieron hoy no eran posibles que pasaran. No supimos detener esos intentos rivales".

EFE

El Maestro y parte de su cuerpo técnico en La Paz

A la hora de contestar si este era el peor momento desde que está al frente de la selección uruguaya, Tabárez indicó: "Hubo otros momentos difíciles, pero este es el peor. No se ve la reacción. Tuvimos una serie de partidos que marcó el calendario todos difíciles, jugar con Argentina y Brasil de visitante con una continuidad, con Bolivia siempre fue difícil de visitante. Todos juntos determinaron que se perdieran muchas posiciones. Todo pasa por ganar partidos. El reinicio es recién para el año que viene y creo en estos jugadores, hay otros que no pudieron estar y son parte del potencial del plantel. Lo único que queda es mirar para adelante y seguir luchando".

"No tengo soluciones mágicas, lo único que dije es que creo en estos jugadores. La ausencia de jugadores disminuyeron el potencial, y venimos de hacer un buen partido contra Argentina. Los resultados adversos, no los puedo negar, obviamente", sostuvo el Maestro.