Tabárez: "Si nunca fue tan bueno el juego del equipo, ¿por qué hay tanta expectativa?"

Óscar Tabárez señaló que sería "maravilloso" ganar el partido de este viernes a la hora 21 frente a Argentina, pero tampoco hace un drama por si a la selección no le va bien durante la Copa América. En la conferencia de prensa que brindó este jueves en Brasilia, sostuvo que el potencial de los equipos se ha alterado por el covid-19 y que en las últimas semanas trató de aprovechar el tiempo en el complejo Celeste.

A continuación alguna de los temas a los que respondió el técnico de la selección uruguaya.

Sobre Argentina

“Conocemos el rival, lo vimos jugar contra Chile y son cosas que en esta misma situación y en Eliminatorias no hemos tenido y nos ha costado más. Vamos con ilusión, tenemos claro lo que tenemos que intentar y veremos que ocurre. Vamos a enfrentar a un equipo muy calificado, de buen juego, que contra Chile se acercó mucho al arco, sabe cómo llevar la pelota y tiene un jugador como Messi que es un rey de la precisión en jugadas de campo como de pelota quieta, y eso hace que el potencial del rival puede aparecer en cualquier momento. Sabemos la concentración y actitud que debemos tener, vinimos a tratar de llegar lo más lejos posible”.

Tabárez y los jugadores de la selección

¿Marcación especial a Messi?

“Vamos a tener en cuenta lo que es Messi como lo hemos tenido en cuenta en todos los partidos. He visto tantos partidos de Messi en la selección, en Barcelona y sus actuaciones tienen muchos puntos en común y se puede tener un perfil. Pobre el que tenga que hacer una marca individual a Messi. No la vamos a hacer, pero si vamos a tener una atención preferencial”.

La preparación del partido

“Hemos trabajando con el equipo en situaciones que se pueden dar y cómo encararlas, sobre todo desde el punto de vista defensivo y del ataque también, donde supuestamente tenemos potencial para lastimar al rival. Ayer hicimos las jugadas de pelota quieta que es un punto fuerte del rival y merece el máximo de atención de nuestra parte. Se puede decir que está todo definido. Ahora vamos a ver el video del rival en detalle de los partidos que han jugado y se complementa con una charla táctica de mañana que es una especie de resumen de todo lo que hemos hecho”.

Matías Viña, Tabárez y Giorgian De Arrascaeta

Qué debe mejorar el equipo

“No cometer errores, a veces entramos con exceso de energías y después nos falta. Tener confianza, pero también tranquilidad de que no es una final, es un inicio de la serie contra un rival calificado que vemos como un clásico, no es un partido cualquiera y los futbolistas lo saben”.

Los resultados anteriores y el drama

“Nunca caigo en el drama, cayeron en el drama los que dicen que no jugamos a nada. Si ganamos, ¿qué van a decir? que apareció de la noche a la mañana... son maneras erróneas de ver el fútbol según mi punto de vista, porque si nunca fue tan buen el juego del equipo no sé porque había tanta expectativa. Eso no entiendo y me preocupa que no invada la realidad de los futbolistas. No entrar en ningún clima de derrotismo porque en estos 15 años hemos estado muchísimo peor que estos dos partidos que dicen que fuimos un desastre, y salimos adelante y los objetivos se cumplieron. Este es un torneo diferente, hay que disfrutarlo como una fiesta. Este camino de la selección va a seguir y no conozco a un equipo que pierda siempre y tampoco uno que gane siempre. Cuando hablan del potencial que tiene el equipo, pregunto ¿de dónde vino ese potencial? No nos sentimos con la obligación de salir campeones o no sirve nada. Esas cosas entreveran el ambiente y generan sensaciones, a mi no me llegan y trabajo muchísimo para que a los jugadores no les llegue”.

Tabárez y Celso Otero en el arribo al aeropuerto

El último partido con Argentina

“Hicimos un buen partido, el primer gol lo hizo Uruguay, lo íbamos ganando hasta el minuto final que nos empataron con un penal bien cobrado protagonizado por Messi. Nos quedamos conformes, fue el último partido de fecha FIFA que jugó Uruguay. Por la pandemia hemos perdido cosas que eran un punto fuerte nuestro, tener partidos de fecha FIFA servía para juntar el grupo y que se trasmitiera el liderazgo de jugadores históricos”.