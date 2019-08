Talvi: "Habrá debates aunque los tengamos que ir a buscar abajo de la cama"

El candidato colorado Ernesto Talvi reiteró este martes su molestia por no haber sido convocado a debatir con Daniel Martínez y Lacalle Pou en la instancia que se realizará a mediados de setiembre, coordinada por los canales 5, 10, 12 y Televisión Nacional, que lo emitirán en simultáneo y que contará con la participación del semanario Búsqueda y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

Talvi dijo que le interesa debatir mano a mano con los dos candidatos o hacer un debate de tres y afirmó que se debería fijar una “agenda” de encuentros entre quienes tienen chances de llegar al balotaje y gobernar a partir de marzo del 2020.

Inés Guimaraens

“Pensar que no va a haber debates es muy ingenuo. Va a haber debates aunque los tengamos que ir a buscar abajo de la cama. Aquí hay que establecer una agenda de debates, esto es como un campeonato”, dijo en una rueda de prensa luego de una conferencia en la casa del Partido Colorado organizada por la lita 15. “Si la primera fecha es Martínez- Lacalle, muy bien. Pero la ciudadanía tiene que conocer las propuestas y las personalidades de los candidatos”, agregó y aseguró que están dispuestos a conversar con los comandos de los demás candidatos.

“Lacalle y Martínez se cocinaron esto entre ellos, no nos avisaron, no nos invitaron supongo que para ver si cuela simular que no existimos, pero existimos. Tenemos miles de personas que nos prefieren”, sostuvo y recordó que antes de las elecciones internas ya debatió con el exprecandidato del Frente Amplio Óscar Andrade.

Talvi finalizó que “el liderazgo de la oposición va a emerger después de las elecciones de octubre cuando la ciudadanía se pronuncie”.