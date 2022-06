Tamberos advirtieron a Mieres que no expondrán a sus vacas y pueden tirar leche

Una delegación de productores de leche se entrevistó con Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, para expresarle el parecer de los tamberos sobre el conflicto sindical existente en la agroindustria láctea y en ese marco le advirtieron que, a diferencia de lo que ocurrió en otras instancias similares, esta vez no expondrán a sus vacas y si la producción supera la capacidad de almacenamiento dejarán que la leche se derrame.

Leandro Galarraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), explicó que en otras oportunidades, cuando hubo medidas sindicales y el camión cisterna llegó algunas horas tarde a recoger la leche de los tanques de frío, el tambero lo que hizo fue retrasar el siguiente ordeñe de las vacas por unas horas, de modo de cumplir con esa labor una vez dispusiera de capacidad de almacenamiento.

Eso no es lo adecuado, remarcó, dado que se exige al animal poniendo en riesgo su salud, especialmente la calidad de las ubres y comprometiendo las buenas condiciones productivas posteriores, dando lugar a adversidades costosas de superar, como la mastitis.

"Si llegan medidas sindicales que afecten la recolección de leche de los tambos esta vez no vamos a exponer a las vacas, no vamos a usar nuestro ganado como depósito de leche, cuando toque ordeñar se ordeñará y si la capacidad de los tanques se ve superara habrá derrame de leche, lo lamentamos", enfatizó.

El productor añadió: "Es indudablemente una pérdida para el tambero, pero vamos a priorizar cuidar la salud de las vacas aunque la leche se desparrame".

Diego Battiste

Los productores no exigirán a las vacas para que retengan leche más de lo habitual.

Galarraga dijo a El Observador que la preocupación con base en la extensión del conflicto, iniciado hace ya más de dos meses, aumentó y que eso motivó a la gremial a solicitar diversas reuniones, participando de las mismas a representantes de otras gremiales de productores del sector.

"Pedimos audiencias al ministro de Trabajo, al PIT-CNT y a las comisiones de Ganadería de Diputados y Senadores y la primera respuesta nos llegó desde el ministerio", informó.

En la reunión los tamberos expusieron su mirada sobre el conflicto. Dijeron que se ha extendido demasiado, algo que no se comprende cuando está sobre la mesa una propuesta de acuerdo en lo económico que contempla las aspiraciones de las partes (trabajadores y empresa), "tanto lo de la recuperación salarial por inflación por la pérdida que hubo durante la pandemia como el nuevo correctivo por inflación de cara al futuro".

Exigencia: cláusula de paz

"Lo que pedimos es que haya certezas sobre una necesaria paz sindical desde que haya acuerdo en adelante y por el período de ese acuerdo que se firme, es más, enfáticamente le dijimos a la industria que no firme el acuerdo si no hay garantías, si no se establece esa cláusula de paz, no podemos firmar un acuerdo con una cláusula de paz como se firmó en 2018 en algo que el sindicato en este último tiempo continuamente ha incumplido realizando paros periódicos", detalló.

Mieres convocará a las partes

Galarraga dijo que el ministro les informó que en los próximos días volverá a convocar a las partes -la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL)-, que están trabajando en esta cláusula de paz; "sobre eso nosotros insistimos en que esa cláusula de paz tiene que ser efectiva, no como las anteriores", agregó.

Sobre la posición de los trabajadores, dijo: "Nos da muchísima pena las acciones que está llevando adelante el gremio y las amenazas que hay en sus comunicados, nos indigna la falta de cordura y empatía, parece que hubiese un desconocimiento de la industria láctea a la que ellos también pertenecen", aludiendo básicamente a la distorsión que en la operativa industrial generan las medidas sindicales con perjuicios para las empresas y los tamberos y especialmente a las amenazas sobre interrumpir el flujo exportador, lo que se añadiría a los problemas ya constatados de abastecimiento de algunos productos en el mercado interno.

Este viernes los trabajadores vuelven a expresarse con movilizaciones frente al Complejo Industrial Montevideo (CIM) de Conaprole, ubicado sobre los accesos a Montevideo.

EO